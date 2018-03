Primera Division, 29. Spieltag: Real Madrid empfängt Girona, Atletico in Villarreal

Primera División Levante -

Am 29. Spieltag der Primera Divison gastiert der FC Girona bei Real Madrid. Villarreal empfängt den anderen, großen Hauptstadtverein Atletico Madrid. Währenddessen steht der FC Barcelona vor einer relativ entspannten Aufgabe im Heimspiel gegen Athletic Bilbao. SPOX liefert euch alles Wissenswerte zum aktuellen Spieltag und Infos zu Livestreams und Livetickern.

Der FC Girona gastiert am Sonntag das erste Mal im altehrwürdigen Estadio Santiago Bernabeu. Nach dem überraschenden 2:1- Sieg in der Hinrunde ist der Aufsteiger aus Katalonien gewillt, die Königlichen auch dieses Wochenende zu ärgern. Doch sollte Girona gewarnt sein: In den letzten vier Heimspielen zerlegte Real seine Gegner nach Strich und Faden. Vier Siege und insgesamt 19 erzielte Tore sind die eindrucksvolle Bilanz.

Atletico Madrid wird währenddessen alles daran setzten, die königlichen Nachbarn auf Distanz zu halten. Doch gerade gegen Villarreal tut sich die Mannschaft von Diego Simeone stets schwer. Nur zwei magere Punkte konnte Atletico in den letzten fünf Aufeinandertreffen mit dem gelben-U-Boot holen.

Fröhlich an der Tabellenspitze thront hingegen der FC Barcelona. Lionel Messi und Co. führen die Liga mit acht Punkten Vorsprung souverän an. Gegen Athletic Bilbao wird sich daran wohl auch nicht viel ändern. Wettbewerbsübergreifend konnte der Tabellenzwölfte seit 21 Spielen nicht mehr gegen den katalanischen Topklub gewinnen. Ganz nebenbei hält Barca mit inzwischen 35 Ligaspielen ohne Niederlage die längste Serie in den fünf großen europäischen Ligen.

29. Spieltag: Begegnungen, Livestream, Liveticker

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Fr., 16.03.2018 21 Uhr Levante Eibar DAZN SPOX Sa., 17.03.2018 13 Uhr Deportivo Las Palmas DAZN SPOX Sa., 17.03.2018 16.15 Uhr FC Valencia Alaves DAZN SPOX Sa., 17.03.2018 18.30 Uhr Real Sociedad Getafe DAZN SPOX Sa., 17.03.2018 20.45 Uhr Betis Espanyol Barcelona DAZN SPOX So., 17.03.2018 12 Uhr Leganes FC Sevilla DAZN SPOX So., 17.03.2018 16.15 Uhr Barcelona Athletico Bilbao DAZN SPOX So., 17.03.2018 18.30 Uhr Villarreal Atletico Madrid DAZN SPOX So., 17.03.2018 18.30 Uhr Celta Vigo Malaga DAZN SPOX So., 17.03.2018 20.45 Uhr Real Madrid Girona DAZN SPOX

Die Tabelle vor dem 29. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Barcelona 28 72:13 59 72 2. Atlético Madrid 28 48:12 36 64 3. Real Madrid 28 67:30 37 57 4. FC Valencia 28 54:30 24 56 5. FC Sevilla 28 36:42 -6 45 6. FC Villarreal 28 38:32 6 44 7. Girona 28 40:36 4 43 8. Betis Sevilla 28 46:53 -7 40 9. SD Eibar 28 35:41 -6 39 10. Celta de Vigo 28 45:42 3 38 11. Getafe 28 33:26 7 36 12. Athletic Bilbao 28 29:31 -2 35 13. Espanyol Barcelona 28 26:34 -8 35 14. Real Sociedad 28 50:50 0 33 15. CD Leganés 28 23:34 -11 33 16. Deportivo Alavés 28 25:42 -17 31 17. Levante 28 23:42 -19 24 18. UD Las Palmas 28 20:57 -37 20 19. Deportivo La Coruña 28 25:59 -34 19 20. FC Málaga 28 16:45 -29 13

Die Torjägerliste der Primera Division