Nach 108 Tagen! Dembele feiert sein Comeback beim FC Barcelona

Beim Comeback von Ousmane Dembele nach 108 Tagen ist Titelverteidiger FC Barcelona im Achtelfinal-Hinspiel des spanischen Pokals nicht über ein Remis hinausgekommmen. Der souveräne Tabellenführer der Primera Division erreichte mit einer besseren B-Elf, in die Dembele in der 72. Minute eingewechselt wurde, nach Führung nur ein 1:1 (1:1) beim Ligarivalen Celta Vigo.



Pione Sisto (31.) glich die Barca-Führung durch Jose Manuel Arnaiz aus der 15. Minute aus. Dembele, der im August für mehr als 100 Millionen Euro von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund zu den Katalanen gewechselt war, konnte in knapp 20 Minuten auf dem Platz keine großen Akzente setzen. Für den 20 Jahre alten französischen Nationalspieler war es nach seinem Muskelriss im Oberschenkel erst der vierte Pflichtspieleinsatz für Barcelona.

Real Madrid siegt deutlich gegen Numancia

Real Madrid legte beim Zweitligisten CD Numancia ein 3:0 (1:0) vor. Weltmeister Toni Kroos wurde an seinem 28. Geburtstag geschont und stand gar nicht erst im Kader des Rekordmeisters. Gareth Bale (35.) und Isco (89.) brachten Real jeweils vom Elfmeterpunkt klar in Führung, der frühere Wolfsburger Borja Mayoral (90.+1) erhöhte in der Nachspielzeit auf 3:0. Numancias Pape Maly Diamanka sah in der 61. Minute Gelb-Rot.

Die Achtelfinal-Rückspiele in der Copa del Rel finden in der kommenden Woche statt.