Real: Kommt Pochettino für Zidane?

Primera División Real Betis -

Getafe Primera División Valencia -

Leganes Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Espanyol Primera División Barcelona -

Sevilla Primera División Levante -

Girona Primera División Celta Vigo -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Primera División Real Madrid -

Las Palmas

Real Madrid denkt offenbar darüber nach, früher oder später auf Mauricio Pochettino zu setzen. Dieser besiegte mit den Tottenham Hotspur kürzlich das Team von Zinedine Zidane mit 3:1.

Wie die Daily Mail vermeldet, haben die Königlichen für die Zukunft Pochettino ins Auge gefasst. Der Spurs-Trainer könnte bereits am Ende der Saison für Zidane übernehmen, so der Bericht. Obendrein sollen die Spieler Harry Kane und Dele Alli auf der Liste Reals stehen.

Tatsächlich pflegen Pochettino und Reals Präsident Florentino Perez ein sehr gutes Verhältnis. Vor dem Duell in der Champions League sprach Perez von "meinem Poch", bei Radio Marca erklärte Pochettino: "Ich habe jede Menge Respekt für Florentino. Ich fühle mich geehrt, wenn er das auch so sieht."

Reals Trainer Zidane wurde nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gelinde in den spanischen Medien angezählt. Der 45-Jährige hat aber weiterhin den Kredit von zwei Titelgewinnen in der Champions League und hält einen Punkteschnitt von 2,39 in 105 Partien mit den Königlichen.