Sanchez zu Real Madrid?

Primera División Celta Vigo -

Leganes Primera División Alaves -

Eibar Primera División Real Madrid -

Malaga Primera División Real Betis -

Girona Primera División Levante -

Atletico Madrid Primera División La Coruna -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Primera División Villarreal -

Sevilla Primera División Valencia -

Barcelona Primera División Espanyol -

Getafe Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Copa del Rey Barcelona -

Murcia Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Primera División Malaga -

Levante Primera División Barcelona -

Celta Vigo Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Primera División Sevilla -

La Coruna Primera División Bilbao -

Real Madrid Primera División Leganes -

Villarreal Primera División Getafe -

Valencia Primera División Eibar -

Espanyol Primera División Las Palmas -

Real Betis Primera División Girona -

Alaves

Alexis Sanchez wechselt im Winter offenbar für 30 Millionen Euro zu Real Madrid. Wie das Portal Don Balon berichtet, will Präsident Florentino Perez damit die Sturmprobleme der Königlichen beheben.

Der Chilene würde zudem verhältnismäßig wenig Geld kosten, was daran liegt, dass sein Vertrag beim FC Arsenal im Sommer 2018 ausläuft. Wollen die Gunners noch eine Ablöse kassieren, dann nur noch in diesem Winter. Das scheint der amtierende Champions-League-Sieger auszunutzen.

Sanchez wurde zuletzt vor allem mit Manchester City oder einer Rückkehr zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Nun also das überraschende Einsteigen von Real in den Poker um den Mittelfeldspieler.