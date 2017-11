Wo kann ich Real Madrid gegen Nikosia sehen?

Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Crotone Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Coppa Italia Udinese -

Perugia Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Copa Sudamericana Junior -

Flamengo Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Lok Moskau -

Kasan Championship Millwall -

Sheff Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man Utd Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A Torino -

Atalanta Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal

In der Gruppe H gastiert Real Madrid am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase bei APOEL Nikosia (Dienstag, 20.45 Uhr im LIVETICKER). Hier gibt es alle Infos zu den Mannschaften, deren aktueller Form sowie der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

In einer Gruppe mit den internationalen Schwergewichten Real Madrid, Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund schien für APOEL Nikosia das frühe Aus auf internationaler Bühne vorprogrammiert. Dank zweier Remis gegen den BVB hielten sich die Zyprioten aber bislang im Rennen um den dritten Gruppenplatz.

Mit einem unverhofften Punktgewinn gegen Real könnte Nikosia bei einer gleichzeitigen Dortmunder Niederlage sogar an den Borussen vorbeiziehen.

Will Real hingegen den ersten Tabellenplatz nicht vorzeitig verpassen, muss auf Zypern dringend ein Sieg her. Doch selbst bei zwei Siegen könnten die Königlichen aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs am Ende das Nachsehen gegenüber Tottenham haben. Zumindest der zweite Tabellenplatz wäre Real bei einem Sieg aber nicht mehr zu nehmen.

Die Tabelle der Gruppe H vor dem fünften Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Tottenham Hotspur 4 10:3 7 10 2 Real Madrid 4 8:5 3 7 3 Borussia Dortmund 4 4:8 -4 2 4 APOEL Nikosia 4 2:8 -6 2

Wann findet die Partie zwischen APOEL und Real statt?

Partie APOEL Nikosia - Real Madrid Anstoß Dienstag, 21. November um 20.45 Uhr Stadion GSP-Stadion in Nikosia Schiedsrichter Artur Dias aus Portugal

Wo kann ich das Spiel im TV und Livestream sehen?

Das Spiel wird ausschließlich vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Über SkyGo können alle Kunden des Senders das Spiel auch im Livestream verfolgen.

Wo kann ich das Spiel im Liveticker verfolgen?

Auch mit dem Liveticker von SPOX bleibt ihr während dem Spiel immer auf dem Laufenden.

De Camargo und Pote treffsicherste APOEL-Schützen

APOEL-Trainer Georgios Donis kann gegen Real aus dem Vollen schöpfen, zuletzt blieben die Zyprioten vier Partien in Folge ohne Niederlage.

Mit Igor de Camargo und Mickael Pote sind zwei Ex-Deutschlandlegionäre die treffsichersten Akteure in den Reihen Nikosias. De Camargo verbucht bislang sechs Treffer in 16 Einsätzen, Pote traf sogar sieben Mal. Der ehemalige Dresdner war es auch, der im Gastauftritt in Dortmund der Borussia den schmerzhaften Ausgleich zufügte.

Ronaldo trifft nur in der Champions League

Nach dem torlosen Remis im Stadtderby bei Atletico herrscht bei Real Katerstimmung, der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona beträgt bereits zehn Punkte. Nachdem Real zwischendurch in der heimischen Liga einen neuen Rekord an Auswärtssiegen in Serie aufgestellt hatte, sind die Königlichen wettbewerbsübergreifend seit drei Gastspielen ohne Sieg.

Neben den verletzten Keylor Navas, Mateo Kovacic und Gareth Bale gesellte sich nach der Partie gegen Atletico auch noch Sergio Ramos mit einem Nasenbeinbruch zum Lazarett der Königlichen. Für den Kapitän steht Ersatzmann Nacho Fernandez bereit.

Zumindest für die Partie bei Nikosia muss sich Trainer Zinedine Zidane aber wohl keine Sorgen um seinen Torjäger Cristiano Ronaldo machen. Während der Portugiese in der Liga in acht Einsätzen nur einen Treffer erzielte, fand er in der Königsklasse bislang sechs Mal den Weg ins Netz.

Drei Siege in drei Spielen für Real

Bereits in der Saison 2011/2012 standen sich beide Teams im Viertelfinale gegenüber. Mit einem 3:0 auf Zypern und einem 5:2 im heimischen Santiago Bernabeu behielt Real dabei deutlich die Oberhand. Auch im ersten Gruppenspiel dieser Spielzeit ließ der Titelverteidiger Nikosia beim 3:0-Sieg keine Chance.