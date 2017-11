Wo wird Leganes - Barca übertragen?

Primera División Girona -

Real Sociedad Primera División Getafe -

Alaves Primera División Leganes -

Barcelona Primera División Sevilla -

Celta Vigo Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Primera División Malaga -

La Coruna Primera División Espanyol -

Valencia Primera División Las Palmas -

Levante Primera División Bilbao -

Villarreal Primera División Eibar -

Real Betis Primera División Celta Vigo -

Leganes Primera División Alaves -

Eibar Primera División Real Madrid -

Malaga Primera División Real Betis -

Girona Primera División Levante -

Atletico Madrid Primera División La Coruna -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Primera División Villarreal -

Sevilla Primera División Valencia -

Barcelona Primera División Espanyol -

Getafe Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Copa del Rey Barcelona -

Murcia Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina

Der FC Barcelona muss am 12. Spieltag der Primera Division zu CD Leganes. Kann Barca die Tabellenführung ausbauen oder gelingt Leganes ein überraschender Heimsieg? SPOX zeigt euch, wo das Spiel im Livestream läuft, wer im Kader beider Mannschaften steht und wo ihr die Partie im LIVETICKER verfolgen könnt.

Paco Alcacer, der nur aufgrund von Verletzungen von Ousmane Dembele und Arda Turan auf der linken Seite spielte, war beim letzten Spiel des FC Barcelona der Matchwinner. Mit den Treffern zum 1:0 und 2:1 besorgte der 24-Jährige gegen den FC Sevilla fast im Alleingang den zehnten Saisonsieg für die Katalanen.

Barcelona liegt damit weiterhin in der Tabelle deutlich an erster Stelle, lediglich beim 1:1-Auswärtsspiel gegen Atletico Madrid vor rund einem Monat mussten Messi und Co. Punkte abgeben.

Abseits des Platzes erhärten sich die Gerüchte, dass man Philippe Coutinho vom FC Liverpool ins Camp Nou lotsen möchte. Dabei könnte Ivan Rakitic laut Medienberichten für ein Tauschgeschäft vorgeschlagen werden. Außerdem munkelt man, dass Antoine Griezmann schon bald von Ligarivale Atletico nach Barcelona wechseln könnte.

Marc-Andre ter Stegen hat bislang erst vier Mal hinter sich greifen müssen. Im Interview mit dem kicker erklärte er, dass die empfindlichen Niederlagen gegen Real Madrid in der Supercopa zu Beginn der Saison eine Art Initialzündung für die Mannschaft gewesen seien.

Leganes in zweiter La-Liga-Saison

Leganes spielt erst die zweite Saison der Vereinsgeschichte in Spaniens höchster Spielklasse. Die einzigen zwei Pflichtspiel-Duelle gegen Barcelona gingen in der vergangenen Spielzeit verloren. Die Erinnerung an das letzte Heimduell gegen Barcelona ist eine besonders dunkle: Die 1:5-Heimniederlage am vierten Spieltag der vergangenen Saison war die bislang höchste Niederlage des Klubs in der Primera Division.

Doch der Verein aus dem gleichnamigen Stadtteil Madrids ist gut in die Saison gestartet. Mit 17 Punkten liegt Leganes auf dem siebten Tabellenrang, der in Spanien bereits für die Qualifikation zur Europa League reichen würde. Vor allem defensiv spielen die Männer von Trainer Asier Garitano stark, sie ließen in den ersten elf Saisonspielen nur acht Gegentreffer zu, erzielten selbst allerdings nur neun Tore.

Wann findet das Spiel statt?

Spiel CD Leganes - FC Barcelona Datum Samstag, 18. November 2017 Uhrzeit 16.15 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Online-Sportstreaming-Dienst, der neben der Primera Division noch viel weiteren europäischen Spitzenfußball im Programm hat. Außerdem gibt es die NFL, NBA, MLB, WTA und vieles mehr zu sehen. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm, das es bereits für 9,99 Euro zu bestaunen gibt.

Wo kann ich einen Liveticker zu Leganes vs. Barcelona finden?

Natürlich bei SPOX. Wir haben alle Spiele der Primera Division im Angebot, genau hier geht es zum Liveticker des Spiels.

Minuten pro Tor: Der Altmeister sticht alle aus © getty 1/16 Wie viele Minuten braucht ein Spieler für ein Tor? In Zusammenarbeit mit Opta hat sich SPOX die Top-5-Ligen Europas angesehen und ermittelt, wer aktuell in der Saison 2017/18 am schnellsten trifft © getty 2/16 Platz 15: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund). Schoss bislang 10 Tore in der Bundesliga und traf somit alle 98,5 Minuten © getty 3/16 Platz 14: Mauro Icardi (Inter Mailand). Markierte bislang 11 Tore in der laufenden Serie-A-Saison und netzte somit alle 96,6 Minuten © getty 4/16 Platz 13: Simone Zaza (FC Valencia). Bislang neun Mal und somit alle 94,6 Minuten in der Primera Division erfolgreich © getty 5/16 Platz 12: Nabil Fekir (Olympique Lyon). Traf schon elf Mal in der Ligue 1 und somit alle 89,6 Minute ins Schwarze © getty 6/16 Platz 11: Gabriel Jesus (Manchester City). Ist alle 86,3 Minuten erfolgreich, sieben Saisontore stehen bislang zu Buche © getty 7/16 Platz 10: Clinton N'Jie (Olympique Marseille). Verteilte seine fünf Saisontore so, dass er alle 85,6 Minuten einen Treffer erzielte © getty 8/16 Platz 9: Robert Lewandowski (FC Bayern München). Elf Saisontore in der Bundesliga erzielte der Pole bereits. Das heißt, dass alle 83,6 Minuten ein Lewandowski-Schuss ins Netz geht © getty 9/16 Platz 8: Raheem Sterling (Manchester City). Sieben Saisontore gelangen dem Engländer bislang. Alle 83,4 Minuten schlägt's ein © getty 10/16 Platz 7: Paulo Dybala (Juventus Turin). Das ist schon ziemlich ordentlich: Elf Saisontore, alle 83,3 Minuten ein Treffer © getty 11/16 Platz 6: Antonio Sanabria (Real Betis). Der große Unbekannte in dieser Aufzählung. Aber: Sieben Saisontore und alle 83 Minuten eine Bude! © getty 12/16 Platz 5: Lionel Messi (FC Barcelona). Messi nur auf Rang fünf? Tja, so kann's kommen. Zwölf Saisontore gelangen dem Argentinier bereits. Alle 82,5 Minuten darf Barca dank ihm jubeln © getty 13/16 Platz 4: Sergio Agüero (Manchester City). Der dritte und letzte City-Akteur in den Top 15. Mit acht Saisontoren trifft Agüero derzeit alle 75,6 Minuten © getty 14/16 Platz 3: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain). Der Uruguayer markierte schon 13 Treffer in der Ligue 1, was im Schnitt alle 70,5 Minuten ein Tor bedeutet © getty 15/16 Platz 2: Ciro Immobile (Lazio Rom). Da werden sich die Dortmunder ärgern - Immobile trifft bei Lazio wie verrückt. 14 Saisontore bedeuten alle 69,7 Minuten eine Bude © getty 16/16 Platz 1: Falcao (AS Monaco). Mit über zehn Minuten "Vorsprung" vor Immobile ist der Altmeister Gewinner dieses Rankings. 13 Saisontore sind's für ihn bislang, alle 57,9 Minuten ein Treffer

Verfügbarer Kader und Team-News zu Leganes

Position Spieler Leganes Torhüter Ivan Cuellar, Nereo Champagne Abwehr Ezequiel Munoz, Dimitrios Siovas, Mauro dos Santos, Martin Mantovani, Diego Rico, Raul Garcia, Tito, Joseba Zaldua, Unai Bustinza Mittelfeld Ruben Perez, Eriik Moran, Darko Brasanac, Gerard Gumbau, Gabriel, Javi Eraso Angriff Alexander Szymanowski, Jose Naranjo, Nordin Amrabat, Nabil El Zhar, Claudio Beauvue, Miguel Angel Guerrero, Mamadou Kone

Verletzungen im Team von Trainer Asier Garitano:

Der Torhüter Jon Ander Serantes hat in dieser Saison noch kein einziges Spiel bestreiten können. Nachdem sich Serantes im Winter 2016 das Kreuzband gerissen hatte, fehlt er seiner Mannschaft seit Ende Juli mit einer Schulterverletzung. Er wird sich wohl nach seiner Rückkehr erst gegen Ivan Cuellar durchsetzen müssen.

Rechtsaußen Omar ist am Oberschenkel verletzt. Gegen Barcelona wird es noch nicht für einen Einsatz reichen.

Verfügbarer Kader und Team-News zum FC Barcelona

Position Spieler FC Barcelona Torhüter Marc-Andre ter Stegen, Jasper Cillessen Abwehr Gerard Pique, Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen, Jordi Alba, Lucas Digne, Nelson Semedo Mittelfeld Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Andres Iniesta, Paulinho, Denis Suarez Angriff Arda Turan, Lionel Messi, Gerard Deulofeu, Luis Suarez, Paco Alcacer

Verletzungen im Team von Coach Ernesto Valverde:

In der Verteidigung fehlt Javier Mascherano, der sich in der Länderspielpause am rechten Bein verletzte. Deshalb wird Samuel Umtiti voraussichtlich erneut in der Startelf stehen. Außerdem ist Rechtsverteidiger Aleix Vidal nach einem Schlag auf seinen Knöchel angeschlagen.

Im Mittelfeld ist die Situation noch kritischer: Mit Rafinha, Sergi Roberto und Andre Gomes fallen gleich drei Akteure verletzt aus.

Im Angriff fehlt Ousmane Dembele nach seinem Muskelriss nach wie vor, auch der zweite Linksaußen im Kader von Barcelona, Arda Turan, steht gegen Leganes nicht zur Verfügung.

Opta-Facts zur Partie Leganes vs. Barcelona