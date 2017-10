Arrizabalaga soll Reals neuer Keeper werden

International Sa 13:30 Super-Samstag: LIV-MUN, ATM-FCB & JUV-LAZ Primera División Espanyol -

Levante Primera División Bilbao -

Sevilla Primera División Getafe -

Real Madrid Primera División Alaves -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Primera División Eibar -

La Coruna Primera División Girona -

Villarreal Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Primera División Levante -

Getafe Primera División Real Betis -

Alaves Primera División Valencia -

Sevilla Primera División Barcelona -

Malaga Primera División Villarreal -

Las Palmas Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División Deportivo -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid

Real Madrid hat allem Anschein nach seinen Torwart für die langfristige Zukunft auserkoren: Kepa Arrizabalaga soll im Sommer von Athletic Bilbao kommen.

Die Marca berichtet, dass sich die Königlichen auf den Schlussmann der Basken als langfristige Lösung zwischen den Pfosten geeinigt haben. Coach Zinedine Zidane hätte bereits grünes Licht gegeben, nachdem Torwarttrainer Luis Llopis - ehemals auch bei Bilbao aktiv - den 23-Jährigen mit Nachdruck empfohlen hat.

Arrizabalagas Vertrag bei Athletic läuft im Sommer 2018 aus, eine Verlängerung scheint aktuell nicht in Sicht. Das angebotene Gehalt von drei Millionen Euro ist dem Keeper dem Bericht zu Folge zu niedrig, zudem will Athletic eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro verankern. Real wird demnach im Januar die Gespräche mit Arrizabalaga aufnehmen.

In den angeblichen Planspielen der Königlichen soll die aktuelle Nummer eins, Keylor Navas, bis zu seinem Vertragsende 2020 bleiben und mit Arrizabalaga um den Platz im Tor kämpfen. Spätestens dann soll der Spanier als fixe Nummer eins übernehmen.

Zuletzt gab es Gerüchte, dass auch der FC Bayern an Arrizabalaga interessiert sein soll.