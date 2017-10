Navas verletzt! Real bangt um Keeper

International Sa 13:30 Super-Samstag: LIV-MUN, ATM-FCB & JUV-LAZ Primera División Espanyol -

Levante Primera División Bilbao -

Sevilla Primera División Getafe -

Real Madrid Primera División Alaves -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Primera División Eibar -

La Coruna Primera División Girona -

Villarreal Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Primera División Levante -

Getafe Primera División Real Betis -

Alaves Primera División Valencia -

Sevilla Primera División Barcelona -

Malaga Primera División Villarreal -

Las Palmas Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División Deportivo -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Copa del Rey Murcia -

Barcelona

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid sorgt sich um seinen Torwart Keylor Navas. Nach Angaben des Champions-League-Siegers hat sich der Keeper von WM-Teilnehmer Costa Rica beim 1:1 im Qualifikationsspiel gegen Honduras eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Der 30-Jährige wird wegen seiner Blessur aller Voraussicht nach am Sonntag in der Liga im Gastspiel beim FC Getafe ausfallen. Ob Navas am kommenden Dienstag in der Champions League gegen Tottenham Hotspur wieder zur Verfügung steht, ist derzeit noch unklar.

Als Vertreter steht Kiko Casilla zur Verfügung. Neben Navas müssen derzeit auch die angeschlagenen Mateo Kovacic, Daniel Carvajal und Gareth Bale kürzer treten.