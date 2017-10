Wo kann ich Barca gegen Bilbao sehen?

Primera División Alaves -

Der FC Barcelona muss am 10. Spieltag ins Baskenland. Dort wartet der Tabellenelfte Athletic Bilbao, der unter der Woche im Pokal gegen den Drittligisten Formentera nicht über ein 1:1 hinaus kam. Hier bekommt ihr alle Infos zu Livestream, Liveticker und Kadern des Teams.

Während Bilbao im Pokal enttäuschte, gewann Barcelona. Mit einer halben B-Elf fertigte man den Drittligisten Real Murcia mit 3:0 ab. Ernesto Valverde schonte Lionel Messi, deswegen stand er nicht im Kader.

Athletic Club steckt in einer schweren Formkrise: Das Team von Cuco Ziganda konnte wettbewerbsübergreifend nur einen Sieg aus den letzten neun Spielen holen. In der Primera Division steht man nach dem 9. Spieltag nur auf Rang elf. In der Europa League sammelten die Basken erst einen einzigen Punkt.

Vor allem die Dreifachbelastung bereitet Bilbao Probleme. Nach den Euro-League-Spielen gingen alle Ligaspiele verloren, obwohl die Gegner Las Palmas, Leganes und Valencia hießen. Da Athletic auch diese Woche zweimal ran muss, stehen die Chancen gegen Barcelona also diesmal besonders schlecht.

Wann spielt Bilbao gegen Barcelona?

Spiel Athletic Bilbao - FC Barcelona Datum Samstag, 28. Oktober 2017 Uhrzeit 20:45 Uhr

Wo kann ich Bilbao gegen Barcelona im Liveticker verfolgen?

SPOX tickert das Spiel natürlich live. Hier geht's lang.

Wo kann ich Bilbao gegen Barcelona im Livestream sehen?

In Deutschland gibt es zu dem Spiel keine TV-Übertragung. Im Internet zeigt sich der Streaming-Dienst DAZN aber dafür verantwortlich.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das zahlreiche internationale Fußballspiele der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Livestream anbietet. DAZN bringt euch so die europäischen Top-Ligen ins heimische Wohnzimmer.

Darüber hinaus wird auch Tennis, US-Sport, Darts und vieles mehr live übertragen. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Dienst monatlich nur 9,99 Euro.

Der verfügbare Kader von Athletic Bilbao

Cuco Ziganda muss weiterhin auf die drei Langzeitverletzten Munian, Alvarez und de Marco verzichten. Letzteren ersetzt der 24-jährige Inigo Lekue in dieser Saison mit Bravour.

Position Spieler Athletic Bilbao Torhüter Kepa Arrizabalaga, Iago Herrerin Abwehr Aymeric Laporte, Xabier Etxeita, Unai Nunez, Mikel Balenziaga Enric Saborit, Inigo Lekue, Eneko Boveda Mittelfeld Mikel San José, Ander Iturraspe, Mikel Vesga, Benat Etxebarria, Mikel Rico, Raul Garcia, Ager Aketxe Angriff Sabin Merino, Inigo Cordoba, Inaki Williams, Markel Susaeta, Aritz Aduriz, Kike Sola

Verletzungen und Sperren bei Athletic Bilbao

Iker Muniain (Kreuzbandriss)

Yeray Alvarez (Hodenkrebs)

Oscar de Marcos (verstauchter Knöchel)

Der verfügbare Kader des FC Barcelona

Gerard Pique ist auch für das Spiel gegen Bilbao gesperrt. Offensiv wird mal wieder vieles über Lionel Messi laufen. Der Argentinier hat in seiner Karriere bereits 22 Tore gegen Athletic erzielt und ist auch in dieser Saison in Bestform.

Position Spieler FC Barcelona Torhüter Marc-Andre ter Stegen, Jasper Cillessen Abwehr Gerard Pique, Samuel Umtiti, Javier Mascherano, Thomas vermaelen, Jordi Alba, Lucas Digne, Nelson Semedo, Mittelfeld Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Andre Gomes, Andres Iniesta, Paulinho, Denis Suarez Angriff Gerard Deulofeu, Lionel Messi, Luis Suarez, Paco Alcacer

Verletzungen und Sperren beim FC Barcelona

Gerard Pique (Gelb/Rot Sperre)

Jordi Alba (Adduktorenverletzung)

Rafinha (Meniskusverletzung)

Ousmane Dembele (Oberschenkelmuskelriss)

Arda Turan (Mittelfußprellung)

Aleix Vidal (verstauchter Knöchel)

Vorschau auf das Spiel

Vor allem offensiv hapert es noch gewaltig bei Bilbao: zehn Tore in elf Spielen stehen zu Buche. Torgarant der letzten Jahre Aritz Aduritz, mittlerweile 36 Jahre alt, hat auch in dieser Saison bereits vier Tore erzielt. Bilbao braucht einen guten Tag seiner Vereinslegende, um gegen Barcelona punkten zu können.

Im Mittelfeld könnte Ernesto Valverde einem seiner Stammkräfte (Busquets, Rakitic, Iniesta) eine Pause gönnen, schließlich steht in der nächsten Woche schon wieder die Champions League an. Hoffnungen auf einen Einsatz dürfen sich Denis Suarez, Sergi Roberto, Paulinho und Andre Gomes machen.