Benzema: "Er bringt mir sehr viel Selbstvertrauen"

Primera División Leganes -

Getafe Primera División Real Madrid -

Levante Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol Primera División La Coruna -

Real Sociedad Primera División Bilbao -

Girona Primera División Celta Vigo -

Alaves Primera División Villarreal -

Real Betis Primera División Malaga -

Las Palmas Primera División Eibar -

Leganes Primera División Levante -

Valencia Primera División Getafe -

Barcelona Primera División Real Betis -

La Coruna Primera División Atletico Madrid -

Malaga Primera División Girona -

Sevilla Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis

Real Madrids Angreifer Karim Benzema adelt seinen Trainer Zinedine Zidane und versucht den Erfolg des Ex-Weltfußballers im Santiago Bernabeu zu erklären.

In einem Interview mit Fiches.com bezeichnete Benzema seinen Trainer als jemanden, an dem sich aufgrund seines Erfolgs als Fußballer und Coach jeder ein Beispiel nehmen könne: "Man kann einmal Glück haben, aber nicht immer."

In seinen 18 Monaten im Schleudersitz der Königlichen gewann der Weltmeister von 1998 als erster Cheftrainer seit Wettbewerbs-Einführung zweimal in Folge die Champions League.

"Bringt mir sehr viel Selbstvertrauen"

Darüber hinaus gab Benzema, der genau wie sein Trainer ein in Frankreich geborener Algerier ist, eine Antwort auf das Geheimnis von Zidanes Erfolg. "Er bringt mir sehr viel Selbstvertrauen", verriet der Stürmer: "Er ist geduldig, ruhig und weiß, wie er einen guten Rat erteilen kann." Außerdem treffe sich der 45-Jährige regelmäßig mit den Spielern, um mit ihnen zu reden.

Am Samstag treffen die beiden Landsleute mit Real Madrid in der Liga auf Levante (13 Uhr im LIVETICKER). Zidane holte in seiner Amtszeit bei den Profis von Real bislang mehr Titel, als er Niederlagen hinnehmen musste.