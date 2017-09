Agnelli: Nachfollger von KHR

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool WC Qualification Europe Mazedonien -

Zum Abschied gab es warmen Applaus. Ein letztes Mal betrat Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in Genf die ganz große Bühne der internationalen Fußballpolitik, dann ging er "guten Gewissens" und mit einem kleinen Geständnis. So viel Freude ihm die Arbeit an der Spitze der mächtigen Klub-Vereinigung ECA auch gemacht habe, sagte der 61-Jährige, "am Ende interessiert mich am meisten, was auf dem Platz passiert." Dafür hat er jetzt mehr Zeit.

Nach neun Jahren als ECA-Vorsitzender wurde Rummenigge am Dienstag von Andrea Agnelli (41) abgelöst. Der Italiener, Chef des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin und Spross der einflussreichen Industriellenfamilie, war bislang einer von Rummenigges Stellvertretern. Die Wahl während der ECA-Vollversammlung im mondänen Président Wilson Hotel erfolgte einstimmig.

"Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten", sagte Rummenigge, der sich nicht zur Wiederwahl gestellt hatte, in Richtung der ECA-Mitglieder: "Ich glaube, wir haben die richtigen Dinge getan. Die ECA ist zu einem starken Partner der UEFA und FIFA geworden. Als wir angefangen haben, hatten wir Visionen - heute können wir stolz sagen, dass wir innerhalb einer Dekade mehr erreicht haben, als wir je zu träumen wagten."

Mit Rummenigge, der zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde, hatte sich die auf 220 Vereine angewachsene ECA in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten "Player" auf der internationalen Bühne entwickelt. Kaum eine Entscheidung der großen Verbände wurde ohne den Segen der großen Klubs getroffen - und wenn doch, wie bei der Verlegung der Katar-WM 2022 in den Winter und der bis zuletzt scharf kritisierten WM-Aufstockung auf 48 Teilnehmer ab 2026, nur gegen ordentliche Kompensationszahlungen.

Zuletzt waren die Klubs maßgeblich an der Reform der Champions League und Europa League (ab 2018/19) beteiligt, die deutlich mehr Geld und den vier großen Ligen vier Plätze in der Gruppenphase der Königsklasse garantiert. Die Kritik, innerhalb der ECA würden die großen Klubs wie die Bayern, Real Madrid, der AC Mailand oder Manchester United die "Kleinen" unterdrücken, lässt Rummenigge nicht gelten.

Keine Einbuße in der Solidarität

"Mich macht besonders glücklich, dass wir in den vergangenen zehn Jahren nichts von unserer Solidarität eingebüßt haben", sagte der Vize-Weltmeister von 1982 und 1986: "Die Kleinen verstehen die Großen und die Großen tragen Verantwortung für die Kleinen. Die Reform der europäischen Klub-Wettbewerbe hat das erneut unterstrichen. Jeder Einzelne wird von den steigenden Einnahmen profitieren. Die Solidaritätszahlungen sind um 40 Prozent von 199 auf 284 Millionen Euro gestiegen - das macht mich stolz."

Agnelli, der die ECA zusammen mit Ivan Gazidis (52/FC Arsenal) im UEFA-Exekutivkomitee vertreten wird, bedankte sich bei einem "tollen Anführer auf und neben dem Platz", von dem er viel gelernt habe. "Ich schulde dir eine Menge", sagte der Italiener am Dienstag: "Deine Führung war extrem wichtig für mich." Als deutscher Vertreter wurde Bayerns Michael Gerlinger, beim Rekordmeister Direktor Recht, ins ECA-Führungsgremium gewählt.