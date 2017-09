Valencia-Talent zu Real oder Barca?

Primera División Live Sevilla -

Die spanischen Top-Klubs Real Madrid und FC Barcelona sollen an Talent Ferran Torres vom LaLiga-Rivalen FC Valencia interessiert sein. Dies berichtet die Sportzeitung As.

Torres durchlief alle Jugendmannschaften Valencias und kickt derzeit in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Perspektivisch soll der 17-Jährige bald in der ersten Mannschaft auflaufen.

Bei Real und Barcelona gibt es nun gemäß des Berichts die Überlegung, Torres schon jetzt zu verpflichten, um ihn dann zunächst weiter an Valencia auszuleihen. Auch soll es bereits erste Gespräche zwischen Real und den Beratern des Teenagers gegeben haben.

Bei Valencia steht der Rechtsaußen noch bis 2019 unter Vertrag, seine festgeschriebene Ablöse beträgt acht Millionen Euro.