Bestätigt: Valencia leiht Guedes und Pereira aus

Goncalo Guedes von Paris Saint-Germain und Andreas Pereira von Manchester United verstärken den FC Valencia. Der spanische Erstligist konnte beide Spieler kurz vor Ende der Transferperiode bis Saisonende ausleihen.

Nachdem PSG am Deadline Day mit Kylian Mbappe einen weiteren Offensivspieler verpflichtete, durfte Rechtsaußen Guedes den Verein verlassen. Der Portugiese war erst im Januar von Benfica für 30 Millionen Euro Ablöse in die französische Hauptstadt gewechselt.

Ein Transfer Pereiras schien zunächst unwahrscheinlich. Doch Manchester United ist im Mittelfeld mit Top-Spielern wie Paul Pogba, Nemanja Matic oder Juan Mata sehr stark besetzt. Der 21-jährige Brasilianer soll daher bei Valencia Spielpraxis sammeln.

Die Spanier sind indes gut in die neue Saison der Primera Division gestartet. Nachdem man am ersten Spieltag mit 1:0 gegen UD Las Palmas gewinnen konnte, holte man am vergangenen Wochenende ein 2:2-Unentschieden im Bernabeu gegen Real Madrid.