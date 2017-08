Ronaldo spielt im Test gegen Florenz

Primera División Real Sociedad -

Wenn Real Madrid und der AC Florenz am Mittwoch den Gewinner der Santiago Bernabeu Trophy ausspielen, wird auch Cristiano Ronaldo mit von der Partie sein. Nachdem der Portugiese vom spanischen Verband für fünf Pflichtspiele gesperrt worden war, soll ihm der Einsatz in diesem Freundschaftsspiel dabei helfen, seine Fitness zu halten.

"Es ist ein wichtiges Spiel für die Fans", so Trainer Zinedine Zidane auf der Webseite des Vereins: "In diesem Jahr findet es nach dem ersten Ligaspieltag statt, und wir werden versuchen, eine gute Leistung abzuliefern. Aber vor allem werden wir dafür sorgen, dass die Spieler mehr Einsatzzeiten bekommen."

In der Liga darf Ronaldo erst wieder am 20. September gegen Real Betis mitwirken. "Wir sind fitnesstechnisch in einer guten Verfassung und es gibt Spieler wie Cristiano Ronaldo, die beginnen und über 90 Minuten spielen werden. Wir wollen die Trophäe hier behalten", verkündete Zidane einen Einsatz des 32-Jährigen.