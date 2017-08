Villa: "Asensio ist großartiges Talent"

Primera División Leganes -

Getafe Primera División Real Madrid -

Levante Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol Primera División Villarreal -

Real Betis Primera División Málaga -

Las Palmas

David Villa hat Marco Asensio von Real Madrid nach dessen Doppelpack am Sonntagabend gegen Valencia (2:2) in den höchsten Tönen gelobt. "Er ist atemberaubend und hat in den letzten Monaten eine unglaubliche Entwicklung genommen", erklärte der Spanier in einer Presserunde.

Zudem glaubt Villa, dass Asensio auch in der spanischen Nationalmannschaft für Erfolg sorgen kann. "Er ist ein großartiges Talent. Warum wird es nicht eine neue glorreiche Zeit geben, wie wir sie hatten", so der 35-Jährige über die enorme Qualität im Kader der Spanier.

Vor allem könne Asensio der "entscheidende Faktor in den nächsten Jahren in der Nationalelf" sein. Auch bei Real Madrid sieht Villa für den 21-Jährigen gute Chancen, Stammspieler bei den Königlichen zu werden.

Der gebürtige Mallorquiner steht bei den Blancos seit Sommer 2016 im Profikader. Seiher hat er 43 Pflichtspiele für Real bestritten und dabei 14 Treffer erzielt.