Ronaldo schwärmt von Dembele und Co.

Cristiano Ronaldo wurde am Donnerstag zum dritten Mal zu Europas Fußballer des Jahres gekürt. Er dominierte zusammen mit seinem Dauerkonkurrenten Lionel Messi die individuellen Preisauszeichnungen der letzten Jahre.

Doch was kommt nach CR7 und Messi, wer kann in die Fußstapfen der vielleicht besten Fußballer aller Zeiten treten? Ronaldo hatte auf der Pressekonferenz in Monaco da durchaus einige Ideen.

"Ich sehe einige mit großem Potenzial: Asensio, Mbappe, Neymar, Dembele, Hazard, Rashford... und noch einige andere", so CR7: "In der folgenden Generation gibt es mindestens zehn Spieler mit sehr, sehr großem Potenzial."