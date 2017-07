Lozano bestätigt Barcelona-Interesse

Erlebe

Der FC Barcelona ist daran interessiert, Anthony Lozano zu verpflichten. Das bestätigte der Stürmer aus Honduras, der in den vergangenen beiden Spielzeiten von seinem Klub Olimpia zu Teneriffa in die zweite spanische Liga ausgeliehen war.

"Barca ist der Verein, der das größte Interesse gezeigt hat. Alles, worüber gerade gesprochen wird, stimmt", bestätigte 'Choco' Lozano gegenüber AS die Gerüchte über einen bevorstehenden Transfer. "In den Verhandlungen ist noch alles offen, aber Barca ist eine Option, die mir sehr gut gefällt", ergänzte er. In 66 Einsätzen für Teneriffa hat Lozano 20 Tore erzielt.

Bei Barcelona wäre er zunächst eine Option für die zweite Mannschaft. "Ich muss jetzt abwarten, wie sich die beiden Vereine entscheiden", sagte der Angreifer.