Pique: "Niemand muss sich entschuldigen"

Mittwoch, 24.05.2017

"Bei mir muss sich niemand entschuldigen", erklärte Pique nach den Schlagzeilen, die die Meisterfeier von Real Madrid verursachte hatte. Die Königlichen feierten mit einem bekannten Satz, der eigentlich aus Barcelona stammt.

Die Katalanen stimmten bei ihren Feiern gelegentlich den Ruf: "Madrid, Cabron, saluda al campeon" an, was auf Deutsch so viel bedeutet wie "Madrid, Arschloch, salutiere dem Meister." Nach mehreren Giftpfeilen zwischen Pique und Real in dieser Saison wurde der Ruf umgedichtet.

Unter anderem rief Reals Verteidiger Carvajal: "Pique, Cabron, saluda al campeon." Für Pique selbst kein großes Problem: "Ich habe mit ihm gesprochen, das ist vollkommen normal. Sie sind zufrieden, das müssen sie natürlich feiern."

