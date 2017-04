Bleibt Boateng langfristig bei Las Palmas?

Donnerstag, 20.04.2017

Wie der kicker meldet, sollen zahlreiche Klubs aus der Primera Division an Boateng interessiert sein, auch wenn dieser nun nicht mehr ablösefrei zu haben ist. Celta Vigo, der FC Valencia und Real Sociedad sollen ihr Interesse hinterlegt haben.

Der Präsident von Las Palmas äußerte bereits, dass Boateng nur bleibt, wenn er dies auch will. "Wenn Boateng nicht weitermachen will, müssen wir ihn ziehen lassen", so Miguel Angel Ramirez.

Zumindest befindet sich Las Palmas in einer guten Verhandlungsposition. Boateng überzeugte mit neun Treffern für die Insulaner und dürfte eine hübsche Ablösesumme generieren, wenn der Stürmer verkauft werden sollte.

Vertrag bis 2020

Gleichzeitig existieren aber auch Gerüchte, dass Las Palmas langfristig mit Boateng verlängern möchte. Wie die AS wissen möchte, will Las Palmas Boateng einen Vertrag bis 2020 anbieten.

Das würde sich mit den Absichten des Ex-Herthaners überschneiden, wie dessen Berater gegenüber Canarias En Hora andeutete: "Wenn sich Boateng dafür entscheidet, in Las Palmas zu bleiben, dann nicht nur für ein Jahr." Eine Entscheidung wurde bislang aber nicht getroffen.

Nachdem Boateng in den letzten Jahren beim FC Schalke 04 und dem AC Milan nicht durchsetzen konnte, blühte der Halbbruder von Nationalspieler Jerome Boateng bei UD Las Palmas auf. In 25 Spielen in LaLiga erzielte er neun Treffer und schwang sich so zum Topscorer seiner Farben auf.

