Setien macht bei Las Palmas Schluss

Samstag, 18.03.2017

"An diesem Morgen habe ich dem Präsidenten, der Mannschaft und meinen Assistenten über meine Entscheidung informiert", gab Setien am Samstag in einer Mitteilung bekannt. Der 58-Jährige hatte das Team von den Kanaren im Oktober 2015 übernommen und in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils den Klassenerhalt gesichert.

Derzeit ist Las Palmas Zwölfter der Primera Division. Der komfortable Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt 16 Punkte.

