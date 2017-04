"Gegen Espanyol und Real am meisten Spaß"

Sonntag, 30.04.2017

"In diesem Stadion, genau wie in dem von Real Madrid, macht mit das Spielen am meisten Spaß. Die meisten der Fans hier sind höflich, aber es gibt immer eine lärmende Minderheit.

Viele davon kommen, um sich den Frust ihres Lebens herauszuschreien, aber ich muss einfach auf das Spiel konzentriert bleiben", sagte der Verteidiger nach der Partie.

"Wir haben ein hervorragendes Spiel abgeliefert und die Situation bis zum 1:0 unter Kontrolle gehalten. Espanyol will uns immer die Saison verderben, aber der Endstand hat gezeigt, dass wir überlegen sind", stellte der spanische Nationalspieler klar.

Barcelona liegt derzeit punktgleich mit Real Madrid auf Rang eins der Primera Division, allerdings hat Real noch ein Spiel in der Hinterhand.

