El Clasico: SPOX-User setzen auf Real

Sonntag, 23.04.2017

Dies hat das SPOX-Voting vor dem heutigen Kracher ergeben. Dabei haben sich 48 Prozent der User für einen Erfolg der Königlichen ausgesprochen, die sich mit einem Dreier auf sechs Punkte vor den FC Barcelona absetzen und bei einem zusätzlichen Nachholspiel alle Meisterschaftskarten in der eigenen Hand halten würden.

Aussichtslos ist die Situation für Leo Messi und Co. allerdings keineswegs. Auch ohne das Mitwirken von Neymar glauben noch 39 Prozent der Teilnehmer daran, dass das Team von Luis Enrique mit drei Punkten aus dem Bernabeu herauskommen wird.

An ein Remis hingegen denken die Wenigsten. Gerade einmal13 Prozent der User sehen die heutige Partie wie auch das Hinspiel mit einer Punkteteilung enden. Klarheit gibt es vor dem Clasico also keineswegs. Ein hochspannender Abend in Madrid ist angerichtet.

Real Madrid im Überblick