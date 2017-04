Griezmann genervt von Fragen nach Abschied

Donnerstag, 06.04.2017

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll - es sind immer die gleichen Fragen", raunte Griezmann am Donnerstag gegenüber Medienvertretern. "Ich habe so häufig gesagt, dass ich meine Zukunft hier sehe. Ich habe schon geantwortet, ich werde es nicht noch einmal tun."

Der 26-jährige Franzose, der seit längerem mit einem Wechsel zu Manchester United oder Real Madrid in Verbindung gebracht wird, fügte an: "Ich bin es noch nicht leid - aber so langsam schon."

Mit Atletico tritt Griezmann am Samstag (16.15 Uhr im LIVETICKER) zum Stadtderby bei Real an. In der bisherigen Saison hat der Angreifer, dessen Vertrag bei den Rojiblancos noch bis 2021 läuft, in 42 Pflichtspieleinsätzen 22 Tore erzielt.

Antoine Griezmann im Steckbrief