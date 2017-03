Neymar: "Der Fußballgott hat uns geholfen"

Montag, 20.03.2017

"Wir denken noch oft daran, was an diesem Abend passierte", sagte der Brasilianer am Rande eines Sponsorenevents. "Es war eine wunderbare und historische Nacht. Wir brauchten ein Wunder, um noch weiterzukommen, und der Fußballgott hat uns eines gegeben."

Nach Spielende dauerte es noch lange an, bis die Spieler ihre Emotionen wieder im Griff hatten. "In dieser Nacht haben wir sehr lange in der Umkleide gefeiert und es war sehr emotional. Ich konnte nicht nach Hause gehen, ohne mit meiner Familie und mit meinen Freunden zu feiern", erklärte Neymar weiter.

Zusätzlich beantwortete er noch Fragen zu seiner Zukunft. Auf die Möglichkeit eines Wechsels in die Premier League angesprochen, antwortete er: "Es ist eine Liga, die mich reizt. Ich mag den Spielstil dort. Du hast mit Mannschaften wie Manchester United, Chelsea, Arsenal und Liverpool immer viele Teams, die um den Titel spielen", so Neymar. "Und du hast einige Top-Trainer dort. Also wer weiß? Ich könnte mir vorstellen, dort zu spielen."

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Neymar wechselte im Sommer 2013 vom FC Santos zu den Katalanen und hat noch Vertrag bis 2021.

Neymar im Steckbrief