Messi: "Worte nicht an Assistenten gerichtet"

Donnerstag, 30.03.2017

"Meine Worte waren niemals an den ersten Assistenten adressiert, ich habe sie in die Luft hinaus gesagt", führte der 29-Jährige in der offiziellen Stellungsnahme zu seiner vier Spiele andauernden Sperre an. La Nacion will das Statement Argentiniens an den Weltverband vorliegen haben.

Beim 1:0-Sieg Argentiniens über Chile soll Messi den Assistenten des Schiedsrichters beleidigt haben.

Der Schiedsrichter selbst konnte dies im Spiel laut eigenen Aussagen nicht bemerken, die FIFA sperrte Messi im Nachhinein für mehrere Spiele.

Lionel Messi im Steckbrief