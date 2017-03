Neymar: "Messi ist Barca und Barca ist Messi"

Dienstag, 28.03.2017

"Messi wird seinen Vertrag verlängern, weil er Barca ist und Barca ist Messi", so Neymar gegenüber Mundo Deportivo.

Momentan läuft der Vertrag des Argentiniers noch bis 2018 und der 29-Jährige hat bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht über seine Zukunft entschieden. Neymar hofft aber auf weitere erfolgreiche Jahre mit dem fünfmaligen Weltfußballer.

"Ich glaube, wir können wieder das Triple gewinnen, wenn wir fokussiert und mit Spielfreude auftreten."

Der Brasilianer selbst wurde Anfang der Woche mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht. Die Red Devils wären offenbar bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von 200 Millionen Euro zu bezahlen. Neymar hingegen ist in Barcelona mehr als glücklich.

"Mein Traum war es, für Barca zu spielen", sagte er. "Als ich ein Kind war, wollte ich nichts anderes. Und dieser wahrgewordene Traum ist auch der beste Grund, für Barca spielen."

Neymar erzielte bisher für die Katalanen in 176 Spielen 99 Treffer und bereitete 76 Tore vor.

