AC-Legende: Neymar besser als CR7 und Messi

Sonntag, 26.03.2017

"Ich glaube von der Persönlichkeit her ist Neymar sehr ähnlich zu Ronaldo", sagte Costacurta im Interview mit Sky Italia. "Ich denke, dass sie beide am Ende ihrer Karriere ähnlich viele Tore geschossen haben werden. Neymar ist reif für den Ballon d'Or. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Neymar in 2017 besser als Ronaldo und Messi ist."

Neymar konnte in dieser Saison in 35 Spielen 14 Tore erzielen. Das Saisonhighlight des Brasilianers war bisher das Champions-League-Comeback gegen PSG, bei dem er groß aufspielte und seiner Mannschaft zum Vorrücken ins Viertelfinale verhalf.

Neymar im Steckbrief