Enrique lässt Iniesta die freie Wahl

Samstag, 18.03.2017

"Wir müssen Iniestas Worten glauben. Er hat zwei Optionen offen. Entweder er beendet seine Karriere bei Barcelona oder er versucht nochmal etwas Neues wie Xavi", betont der spanische Übungsleiter. "Nur Iniesta kann das für sich entscheiden."

Für den am Saisonende abtretenden Star-Trainer hat Iniesta eine schwere Saison hinter sich: "Ich denke wir haben zu Saisonbeginn den besten Iniesta gesehen. Nach seinen beiden schweren Verletzungen kommt er jetzt erst wieder so richtig in Form. Er wird uns noch viel helfen."

Iniesta spielt seit der Jugend für Barcelona und absolvierte bisher 612 Pflichtspiele für die Katalanen. Dabei gelangen ihm 54 Tore und 134 Vorlagen.

Andres Iniesta im Steckbrief