Fabregas: Ich verbessere mich immer

Samstag, 18.03.2017

"Ich verbessere mich die ganze Zeit. Die Leute vergessen, dass ich am Anfang der Saison erst zum zweiten Mal in meinem Leben in so einem System gespielt habe", sagte Fabregas der Times of India, auf die Frage, ob er mittlerweile mit dem Conte-System zurechtkomme. "Aber je mehr man spielt desto mehr gewöhnt man sich daran. Man fühlt sich wohler. Ich mag es sehr und ich denke es passt zu mir."

Fabregas spielt im Mittelfeld des Premier-League-Tabellenführers im zentralen Mittelfeld deutlich defensiver, als er das früher beim FC Arsenal oder in Barcelona tat.

Cesc Fabregas im Steckbrief