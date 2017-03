Barcelona benennt Stadion nach Cruyff

Samstag, 25.03.2017

Dies teilte Klubchef Josep Maria Bartomeu am Samstag in der katalonischen Metropole mit. Das neue Stadion für die B-Mannschaft von Barca erhält Cruyffs Namen, zudem wird am Stadion Camp Nou eine Statue mit dem Konterfei des Vize-Weltmeisters von 1974 errichtet.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Es ist eine Ehre für mich zu sagen, dass das neue Stadion, das gerade gebaut wird, künftig das Johan Cruyff Stadion sein wird", sagte Bartomeu. Die Statue wird nach dem Ende der Umbauarbeiten am Camp Nou voraussichtlich 2018 enthüllt.

Der Name Johan Cruyff ist untrennbar mit dem FC Barcelona verbunden. 1973 war der damals 25-Jährige von Ajax Amsterdam nach Spanien gewechselt und wurde im Duell mit dem Erzrivalen Real Madrid sogleich spanischer Meister. Cruyff spielte bis 1978 bei den Katalanen und kehrte zehn Jahre später als Trainer zurück.

Mit Barcelona gewann er unter anderem 1992 den Europapokal der Landesmeister, zudem holte er viermal den Meistertitel. Cruyff prägte einen neuen Spielstil, der als Vorgänger der großen Ära unter Pep Guardiola gilt. Am 24. März 2016 erlag Cruyff im Alter von 68 Jahren einem Krebsleiden.

Alles zum FC Barcelona