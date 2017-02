Zidane: Morata will bei Real Madrid bleiben

Samstag, 04.02.2017

Es gibt Gerüchte, dass der spanische Angreifer frustriert über seine limitierten Einsätze in der Startelf ist, seit er aus Italien von Juventus zurückgekehrt ist.

Er wurde mit mehreren Vereinen in Verbindung gebracht.

"Ich glaube, dass Morata hinter dem steht, was er tut", sagte Zidane auf einer Pressekonferenz. "Er will mehr spielen, so wie jeder Profi. Er wird seine Minuten bekommen. Ich weiß nur nicht wie viele. Aber er denkt nicht über einen Abschied nach. Das hier ist sein Zuhause."

