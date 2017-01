Real Madrid in Sevilla ohne Stars

Mittwoch, 11.01.2017

Ronaldo hatte bereits das Hinspiel vor einer Woche verpasst, kehrte allerdings beim 5:0 gegen Granada am Wochenende in die Elf zurück. Nun wird er von Coach Zidane ebensowenig wie Luka Modric gebraucht, um mit dem komfortablen Vorsprung im Rücken in die nächste Pokalrunde einzuziehen.

Bei James Rodriguez verhält sich die Sache anders: Der Kolumbianer, der im ersten Duell mit Sevilla noch Doppel-Torschütze war, ist angeschlagen. "James hat wieder etwas in seiner Wade bemerkt. Wir werden kein Risiko eingehen", erklärte Zidane. "Ich glaube, dass es nur eine kleine Sache ist, aber wir sind immer vorsichtig", fügte er hinzu.

