Barca-Boss: Messi? Verhandlungen laufen super

Dienstag, 24.01.2017

"Die Verhandlungen mit Leo verlaufen sehr, sehr gut. Ich bin sehr entspannt, wie ich es auch bei Mascherano, Busquets, Suarez oder Neymar war", sagte er RAC1. "Und jetzt bin ich bei Messi - genau wie ich es bei Iniesta oder ter Stegen bin - überzeugt davon, dass sie bei Barca bleiben."

"Es ist egal, wer als erstes verlängert. Es gibt Leute, die die Situation vergiften wollen, aber wir arbeiten schon lange an dieser Unternehmung", so Fernandez weiter, der den Argentinier zudem in höchsten Tönen lobte: "Leo hat einen Punkt erreicht, an dem es scheint, dass er noch besser als vor drei oder vier Jahren ist. Er wird immer besser. Er kann in jedem Moment und in jeder Situation auf dem Platz ein Kaninchen aus dem Hut zaubern."

Weiter ist der 29-malige spanische Nationalspieler sicher, dass Messi sich sogar von den Besten aller Zeiten abhebt: "Leo ist der beste Spieler der Welt. Da gibt es keinen Zweifel. Ich habe Maradona, Cruyff, Di Stefano aus nächster Nähe gesehen ... aber Leo ist anders. Er ist in der Lage, jahrelang sehr gut zu spielen."

Messis laufender Kontrakt endet im Sommer 2018 aus. In der aktuellen Spielzeit erzielte er in bisher 26 Pflichtspielen 28 Tore für die Blaugrana. Damit ist er zum aktuellen Zeitpunkt der beste Pflichtspieltorschütze aller fünf großen Ligen.

