Enrique adelt Iniesta: "Gibt niemanden wie ihn"

Samstag, 21.01.2017

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte am Donnerstag im Viertelfinal-Hinspiel der Copa del Rey bei Real Sociedad San Sebastian (1:0) nach Klubangaben eine leichte Muskelverletzung in der Wade erlitten und fällt somit vorerst aus. Ob er für das Rückspiel am Donnerstag rechtzeitig fit wird, ist noch fraglich.

Andres Iniesta im Steckbrief