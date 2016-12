Suarez warnt Barca vor weiteren Niederlagen

Mittwoch, 28.12.2016

Mit vier Unentschieden und zwei überraschenden Niederlagen gegen Alaves und Celta Vigo brachte der Titelverteidiger seinen größten Konkurrenten in eine vorteilhafte Position. Die Mannschaft von Zinedine Zidane liegt bereits mit sechs Punkten vorne.

"Madrid kämpft immer bis zum Schluss. Das kann man an der Art wie sie spielen erkennen", lobt er gegenüber Mundo Deportivo den Einsatzwillen der Blancos. "Aber egal. Okay, sie liegen sechs Punkte vorne, aber das ist nicht so viel. Sie müssen trotzdem noch gegen starke Mannschaften spielen."

Zum Schluss gibt der Spanier noch eine Marschroute vor: "Von jetzt an dürfen wir nicht mehr verlieren. Wir wollen den Liga-Titel und wir werden darauf drängen."

