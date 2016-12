Van der Vaart lehnte Barcelona-Angebot ab

Dienstag, 27.12.2016

"Heutzutage werden Spieler in den Niederlanden sehr schnell gelobt. Nach zwei oder drei guten Spielen wird man für die Nationalmannschaft berufen und es gibt Gerüchte über das Interesse großer Klubs", sagte der frühere Hamburger dem Noordhollands Dagblad.

"Als ich 16 war, wollte mich Barcelona. Ich dachte nicht einmal über einen Transfer nach", so der 33-Jährige weiter. "Erst wollte ich mit Ajax Erfolg haben. Das ist mein Rat an Talente: 'Zeige, dass du es auf Profiebene drauf hast, bevor du in eine große Liga wechselst.'"

Van der Vaart wechselte im Sommer zum dänischen Erstligisten FC Midtjylland. In bisher zwölf Partien gelangen ihm zwei Treffer.

