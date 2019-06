Giampaolo neuer Trainer beim AC Milan

Marco Giampaolo wird neuer Trainer des AC Mailand. Der 51-Jährige betreute zuletzt den Serie-A-Rivalen Sampdoria Genua, er erhält einen Vertrag bis 2021 mit Option auf eine weitere Saison.

Milan hatte mit der Trennung von Trainer Gennaro Gattuso und Sportdirektor Leonardo einen Umbruch eingeleitet. Die Rolle als "Chief Officer Football" ging an Zvonimir Boban über. Paolo Maldini steigt intern zum technischen Direktor auf.

Der Spitzenklub aus der Lombardei spielt in der kommenden Saison in der Europa League. Auf eine Teilnahme an der Champions League wartet Milan seit 2013.