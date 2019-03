Serie A: SSC Neapel gegen Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in Italien! Juventus Turin tritt beim SSC Neapel an. Was ihr alles über dieses Spiel wissen müsst und wo ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der SSC Neapel hat nur eins der letzten sechs Liga-Spiele gegen Juventus Turin gewonnen (1 Remis, 4 Niederlagen). Seit März 2018 ist das Team von Carlo Ancelotti allerdings zu Hause ungeschlagen.

SSC Neapel vs. Juventus Turin: Wo und wann findet die Partie statt?

Am heutigen Sonntag findet das Spiel um 20.30 Uhr statt und wird von Schiedsrichter Gianluca Rocchi geleitet. Austragungsort ist das San Paolo in Neapel.

Größte Ausrüster-Deals der Geschichte: City kassiert nicht am meisten © getty 1/21 Manchester City hat sich mit Puma offenbar auf einen der größten Ausrüster-Deals der Fußball-Geschichte geeinigt. 75 Millionen Euro pro Jahr kassieren die Citizens von Puma. Das reicht allerdings nur für Platz vier. SPOX zeigt die Top 20. © getty 2/21 Platz 20: Inter Mailand (Nike, 2013-2023) - 20,4 Millionen Euro pro Jahr © getty 3/21 Platz 19: Paris Saint-Germain (Nike, 2013-2022) - 22,2 Millionen Euro pro Jahr © getty 4/21 Platz 18: AC Milan (adidas, 2013-2018) - 22,2 Millionen Euro pro Jahr © getty 5/21 Platz 17: Juventus Turin (adidas, 2015-2019) - 23,3 Millionen Euro pro Jahr © getty 6/21 Platz 16: Manchester United (Nike, 2002-2015) - 27,4 Millionen Euro pro Jahr © getty 7/21 Platz 15: FC Liverpool (Warrior, 2012-2016) - 29,1 Millionen Euro pro Jahr © getty 8/21 Platz 14: FC Chelsea (adidas, 2013-2017) - 35,0 Millionen Euro pro Jahr © getty 9/21 Platz 13: FC Arsenal (Puma, 2014-2019) - 35,0 Millionen Euro pro Jahr © getty 10/21 Platz 12: Tottenham Hotspur (Nike, 2017-2033) - 35,0 Millionen Euro pro Jahr © getty 11/21 Platz 11: Real Madrid (adidas, 2012-2020) - 39,6 Millionen Euro pro Jahr © getty 12/21 Platz 10: FC Barcelona (Nike, 2008-2018) - 40,8 Millionen Euro pro Jahr © getty 13/21 Platz 9: FC Bayern München (adidas, 2015-2030) - 49,6 Millionen Euro pro Jahr © getty 14/21 Platz 8: FC Liverpool (New Balance, 2016-2020) - 52,5 Millionen Euro pro Jahr © getty 15/21 Platz 7: Juventus Turin (adidas, 2019-2027) - 53,6 Millionen Euro pro Jahr © getty 16/21 Platz 5: FC Arsenal (adidas, 2019-2024) - 70,0 Millionen Euro pro Jahr © getty 17/21 Platz 5: FC Chelsea (Nike, 2017-2032) - 70,0 Millionen Euro pro Jahr © getty 18/21 Platz 4: Manchester City (Puma, 2019-2029) - 75,0 Millionen Euro pro Jahr © getty 19/21 Platz 3: Manchester United (adidas, 2015-2025) - 87,5 Millionen Euro pro Jahr © getty 20/21 Platz 2: FC Barcelona (Nike, 2018-2028) - 116,6 Millionen Euro pro Jahr © getty 21/21 Platz 1: Real Madrid (adidas, 2020-2030 - noch nicht endgültig offiziell) - 128,3 Millionen Euro pro Jahr

SSC Neapel gegen Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alle Spiele der Serie A werden vom Streamingdienst DAZN übertragen. Die Vorberichte beginnen bereits um 20.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Markus Theil

Kommentator: Carsten Fuß

Experte: Miki Stevic

Außer der Serie gibt es bei DAZN alle Partien der UEFA Europa League, LaLiga und Ligue 1 sowie mehrere Spiele der UEFA Champions League und Premier League zu sehen. Dazu hat DAZN Tennis, American Football, Basketball und noch viele weiteren Sportarten im Programm. Und das alles für nur 9,99 Euro im Monat.

Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge Neapel gegen Juve umsonst!

Mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX verpasst ihr kein Highlight.

SSC Neapel vs. Juventus Turin: Voraussichtliche Aufstellungen

SSC : Meret - Malciut, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj - Callejon, Ruiz, Allan, Ziellinski - Millik, Mertens

: Meret - Malciut, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj - Callejon, Ruiz, Allan, Ziellinski - Millik, Mertens Juve: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro - Pjanic, Matuidi, Bentancur - Dybala, Mandzukic, Ronaldo

Neapel gegen Juventus Turin: Die letzten Duelle im Überblick

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Serie A 29.09.2018 Juventus Turin SSC Neapel 3:1 Serie A 22.04.2018 Juventus Turin SSC Neapel 0:1 Serie A 01.12.2017 SSC Neapel Juventus Turin 0:1 Coppa Italia (Halbfinale) 05.04.2017 SSC Neapel Juventus Turin 3:2 Serie A 02.04.2017 SSC Neapel Juventus Turin 1:1

Die Tabelle der Serie A

13 Punkte Vorsprung hat Juventus Turin auf den SSC Neapel.