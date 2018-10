Serie A: Cristiano Ronaldo trifft - Juve lässt erstmals Punkte liegen

Juventus Turin hat trotz eines Treffers von Cristiano Ronaldo erstmalig in dieser Saison Punkte liegen gelassen. Gegen Genua kam die Mannschaft von Massimiliano Allegri nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Der SSC Neapel hat damit am Abend gegen Udinese die Chance, Boden auf den Ligaprimus gut zu machen (20.30 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Nach einer überlegen geführten ersten Halbzeit führte die Alte Dame verdient, aber glücklich mit 1:0. Ein abgefälschter Schuss von Cancelo landete über Umwege beim einschussbereiten Ronaldo, der schneller reagierte als Piatek und eiskalt vollstreckte.

Eine Schlafmützigkeit der Turiner Abwehr bescherte Genua dann im zweiten Durchgang den Ausgleich. Nach einer Torchance der Gäste wähnte die Juve-Abwehr den Ball im Aus und schaltete gedanklich ab. Nutznießer Bessa nickte im Anschluss zum 1:1 ein. Dabei blieb es auch nach 90 Minuten.

Der SSC Neapel kann somit mit einem Sieg am Abend gegen Udinese bis auf vier Zähler an Juventus Turin (25 Punkte) heranrücken und wieder für etwas mehr Spannung im Kampf um den Scudetto sorgen.

AS Rom patzt gegen SPAL

Im ersten Spiel des Samstags unterlag die AS Roma völlig überraschend SPAL mit 0:2. Petagna brachte die Gäste in der 38. Minute per Elfmeter in Führung, die Bonafazi zehn Minuten nach der Pause ausbaute. Für eine kuriose Szene sorgte eine Viertelstunde vor dem Ende der Torhüter der Gäste.

Vanaj Milinkovic-Savic, Bruder von Lazio-Stürmer Sergej Milinkovic-Savic, wurde zunächst wegen Zeitspiels verwarnt und sah direkt im Anschluss die Gelb-Rote Karte, nachdem er den Ball erzürnt wegwarf.

Serie A: Spiele vom Samstag im Überblick