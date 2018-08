Cristiano Ronaldo vor Serie-A-Debüt bei Juventus Turin: Aller Anfang ist leicht

Ausgerechnet in der Stadt, die durch Shakespeares Romeo und Julia weltberühmt wurde, gibt Cristiano Ronaldo sein Pflichtspieldebüt für Juventus Turin (18 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER). Dass dieses aber zu einer Tragödie wird, ist unwahrscheinlich. Schließlich liegen CR7 brillante Leistungen in Auftaktspielen förmlich im Blut.

Romantik ist überall in der Stadt Verona. Dort, wo William Shakespeare eine der schönsten Tragödien stattfinden ließ, ist sie an fast jeder Ecke spürbar. Der romantische Stadtrundgang, der an der Casa di Giuliette beginnt und am Liebesbrunnen endet, ist nicht umsonst UNESCO-Weltkulturerbe.

Verona ist untrennbar verbunden mit Romeo und Julia, das Stück hat die Stadt berühmt gemacht. Da sind die beiden Fußballklubs Hellas und Chievo, sowie ihr Stadio Marcantonio Bentegodi für die meisten Touristen eher zweitrangige Sehenswürdigkeiten. Das ändert sich an diesem Samstag, wenn eine neue Attraktion die Bühne der Stadt betritt.

Sie nennt sich Cristiano Ronaldo und feiert ihre Uraufführung in der Serie A. Während Shakespeares Drama das bekannte tragische Ende nimmt, ist ein Happy End bei Ronaldos Premiere eigentlich vorprogrammiert. Den Grundstein für diese Annahme legte der Portugiese vor fast genau 15 Jahren am 16. August 2003.

Am ersten Spieltag lief es damals für Manchester United gegen die Bolton Wanderers noch nicht rund. Trotz einer 1:0-Führung war Sir Alex Ferguson unzufrieden. Kein Tempo, wenig Chancen, keine Kreativität, resümierte der Trainer in der Pause und brachte in der Hoffnung auf Besserung den 18 Jahre alten Ronaldo.

Ronaldo und seine starken Debüts

Eine knappe halbe Stunde später stand es 4:0 für Manchester. "Das war ohne Zweifel das beste Debüt eines Spielers, das ich je gesehen habe", sagte ein begeisterter George Best. Bolton-Trainer Sam Allardyce gab hinterher offen zu, gehofft zu haben, dass Ronaldo nicht einmal im Kader stehen würde.

Diese Hoffnung dürfte Miguel Angel Lotina sechs Jahre später erst gar nicht gehabt haben, als er mit Deportivo La Coruna am ersten Spieltag im Estadio Santiago Bernabeu gastierte. Natürlich stand der neue Rekordtransfer von Real Madrid in der Startelf. Natürlich gewann Real. Natürlich traf Ronaldo - und hörte mit dem Toreschießen auch so schnell nicht auf. Erst eine Sprunggelenksverletzung stoppte die Serie von fünf Treffern in den ersten fünf Ligaspielen.

Nun steht Ronaldo vor seinem nächsten Debüt. Dass es dieses Mal anders laufen wird als bei seinen Premieren in England und Spanien, ist unwahrscheinlich. Die Werte eines 20-Jährigen soll der eigentlich 33 Jahre alte Weltfußballer bei seinem Medizincheck in Turin aufgewiesen haben. Von Leistungsabfall keine Spur.

Cristiano Ronaldo und Paulo Dybala bei Juventus Turin: Batman und Robin

Davon zeugen auch seine bisherigen Auftritte im Juve-Trikot. Acht Minuten gegen die eigene U19 und fünf Minuten gegen die U23 benötigte CR7 für seine ersten beiden Treffer. Angesichts des überschaubaren Niveaus der Gegner scheint das auf den ersten Blick wenig aussagekräftig zu sein. Doch jeder Ronaldo-Treffer ist Wasser auf die Mühlen der CR7-Manie im Piemont.

"Es ist gut, dass die Fans träumen", sagt Juve-Trainer Massimiliano Allegri, bremst aber auch: "Wir müssen die Füße auf dem Boden behalten." Ein kleines Lächeln kann sich der 51-Jährige bei solchen Aussagen jedoch nicht verkneifen, denn sein Plan mit Ronaldo und Paulo Dybala gemeinsam in der Spitze scheint aufzugehen.

"Batman und Robin" taufte die Gazzetta dello Sport das Duo nach dem traditionellen Spaßkick gegen den eigenen Nachwuchs im 4000-Seelen-Dörfchen Villar Perosa. Dort hat die Industriellenfamilie Agnelli ihre Wurzeln. Vor 5000 Zuschauern und unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen trafen sowohl Ronaldo als auch Dybala und harmonierten so, als würden sie schon jahrelang zusammenspielen.

Angesichts des angespannten Verhältnisses zwischen Dybala und Lionel Messi in der argentinischen Nationalelf hegten nicht wenige Zweifel daran, dass es zwischen CR7 und seinem neuen Sturmpartner auf Anhieb passen würde. Dybala etwa klagte vor der WM, dass es "ein bisschen schwierig" sei, mit Messi zusammenzuspielen. Ein Problem, dass er mit Ronaldo offensichtlich nicht hat.

© getty

Juves Taktik unter Allegri mit Cristiano Ronaldo: Vergnügt und mutig

Gegen die U19 ließ Allegri in einem 4-4-2 mit "Batman und Robin" als Doppelspitze agieren. Dass dieses System jedoch nicht in Stein gemeißelt ist, wird angesichts der Eigenarten von Allegri deutlich. "Oft kommt mir nachts vor dem Spiel ein ausgezeichneter Gedanke, und ich werfe die geplante Aufstellung und Taktik über den Haufen", erzählte der 51-Jährige einst.

Er konzentriere sich auf eine balancierte, aber offensive Ausrichtung. Ganz wichtig sei aber, dass die Spieler "sich vergnügen und mutig auftreten". Besonders Dybala wusste das in den vergangenen Jahren zu schätzen: "Er gibt mir alle Freiheiten", sagte der Stürmer, der in der abgelaufenen Saison 26 Tore in 46 Spielen erzielte.

Mit Ronaldo als Sturmpartner dürften Dybalas Freiheiten nicht weniger werden. Durch seine schiere Präsenz bindet der Portugiese zwangsläufig Defensivspieler, was Dybala wiederum Räume verschafft.

Fünf bis sechs potentielle Stammspieler auf der Juve-Bank

"Ronaldo wird bei uns da spielen, wo er schon immer gespielt hat, nämlich im vorderen Drittel. Dort wird er Tore schießen, genau wie er es schon immer getan hat", sagte Allegri.

Bei Real kam Ronaldo häufig über links mit Zug ins Zentrum, wo Karim Benzema lauerte. Ein ähnliches Konstrukt ist mit Mario Mandzukic und Dybala in einem 4-3-3 auch in Turin nicht ausgeschlossen.

Angesichts des prall gefüllten Mittelfelds mit Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Rodrigo Bentancur, Sami Khedira und Emre Can hat Allegri eine Menge Spielraum. Dazu kommen noch die Außenstürmer Douglas Costa, Juan Cuadrado und Federico Bernardeschi. Zwangsläufig werden also fünf bis sechs potenzielle Stammspieler auf der Bank Platz nehmen müssen.

Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo: Die Aufstellungsvarianten zum CR7-Debüt © getty 1/12 Mit Cristiano Ronaldo bekommt Juventus-Trainer Massimiliano Allegri einen festen Stammspieler für die Offensive hinzu. Umstellungen sind vorprogrammiert. Der eine oder andere Star wird zwangsläufig Reservist sein. SPOX zeigt die verschiedenen Varianten. © getty 2/12 Nach dem Wechsel von Gonzalo Higuain stehen Juve-Trainer Massimiliano Allegri mit Mandzukic, Costa, Cuadrado und Bernadeschi dennoch einige Optionen in der Offensive zur Verfügung. Einzig CR7 und Paulo Dybala dürften gesetzt sein. © SPOX 3/12 So oder so werden Spieler für Ronaldo weichen müssen. In Allegris beliebtem 4-3-3-System wäre in dieser Variante beispielsweise kein Platz mehr für Costa und Bernadeschi. Dass Ronaldo nochmal auf den Flügel rückt, ist höchst unwahrscheinlich. © SPOX 4/12 Im ersten Test mit Ronaldo ließ Allegri in einem offensiven 4-4-2 agieren mit Doppelspitze CR7 und Dybala, Costa und Cuadrado über die Außen und Bernadeschi in der Viererkette. Can und Bentancur gaben das zentrale Mittelfeld. © SPOX 5/12 Dybala wäre auch hinter Ronaldo auf der Zehn oder als hängende Spitze eine Option. Im 4-2-3-1 würde Can wohl aus der ersten Elf fallen. Cuadrado bleibt immer eine Option für die rechte Außenseite - oder eben Costa. Benatia könnte für Bonucci spielen. © SPOX 6/12 Immer eine Option für Allegri: das 4-3-2-1-System. Dybala wäre hier weniger an eine feste Position gekettet. Mandzukic passt eher nicht in ein solches System. Dafür rückt Can wieder ins Team. Auch immer denkbar fürs Zentrum: Matuidi. © SPOX 7/12 In einem 4-3-1-2 könnte Allegri trotz Doppelspitze noch Dybala einplanen. Mit Pjanic auf der Sechs und zwei Achtern wäre noch genug Absicherung nach hinten da. © SPOX 8/12 Noch offensiver: Auch ein 4-1-4-1-System wäre denkbar. Allegri ließ so im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real (3:1-Sieg) spielen. Für geballte Offensivkraft könnte Ronaldo die Khedira-Position übernehmen, Mandzukic rückt in die Spitze, Cuadrado auf links. © SPOX 9/12 Etwas defensiver, aber dennoch eine gewaltige Offensiv-Power mit den Außen Costa und Cuadrado und der Doppelspitze Dybala-Ronaldo. Ebenfalls eine Option auf den Außen: Bernadeschi. In der Mitte könnten wahlweise Can, Khedira und Bentancur agieren. © SPOX 10/12 Dreierkette, BBC und Druck über ußen: Im 3-5-2 wäre Dybala als hängende Spitze Option Nummer eins. Anstelle von Cancelo und Sandro könnten auch Cuadrado, Bernadeschi und Costa starten. In der Verteidigung könnte Benatia für Barzagli das neue BBC bilden. © SPOX 11/12 Auch ein 3-4-3 mit schnellen Konterspielern setzte Allegri schon ein - z.B. in der CL-Gruppenphase gegen den FC Barcelona. Kein Platz für Mandzukic. © SPOX 12/12 Für mehr Präsenz im Zentrum würde sich aber auch ein 3-1-3-1-2-System anbieten. Dybala wäre in einem solchen Szenario wieder vogelfrei. Und: Es wäre Platz für CR7 UND Mandzukic.

Juve ohne Buffon und Higuain, aber mit Bonucci: Vergeben und vergessen

"Der Klub hat die Mannschaft des Vorjahres sehr verbessert", sagt Allegri über die getätigten Transfers. Tatsächlich hat sich auch abseits der Ronaldo-Verpflichtung einiges getan. Nach 17 Jahren endete mit dem Abschied von Keeper Gianluigi Buffon eine Ära.

Der Vereins-Ikone wurden ebenso keine Steine in den Weg gelegt wie Gonzalo Higuain, der nach nur zwei Jahren zum AC Milan weiterzog. Der Argentinier sah nach der Ankunft von Ronaldo keine Perspektive mehr.

Gonzalo Higuain: Tore und Assists bei Juventus Turin

Saison Spiele Tore Torvorlagen 2017/18 50 23 8 2016/17 55 32 4

Von den Rossoneri kehrte zudem Leonardo Bonucci nach nur einem Jahr zu Juve zurück. Bonucci, der nach seinem umstrittenen Wechsel im letzten Sommer nur wenig Kredit bei den Fans hat, verspricht jedoch für die Defensive das zu sein, was Ronaldo für die Offensive ist: kein weiteres Talent, sondern eine unmittelbare Verstärkung für das große Ziel, die Champions League nach 22 Jahren wieder nach Turin zu holen.

© getty

"Der Titel in der Champions League war auch vorher schon ein Ziel des Vereins, doch der Transfer von Ronaldo wird uns einen zusätzlichen Schub geben, dieses Ziel auch zu erreichen", sagt Allegri. Die Botschaft ist klar: Das italienische Double reicht in diesem Jahr nicht mehr. Auch die Tifosi, die Ronaldo nach vier Triumphen in der Königsklasse als personifizierte Titelgarantie mit "Bring uns die Champions League"-Rufen empfingen, sehen das so.

In Ronaldo kam der X-Faktor, der Juve in den vergangenen CL-Duellen gegen Barcelona (2015), den FC Bayern (2016) und Real (2017, 2018) gefehlt hat. In Bonucci kam ein zwar schwieriger Charakter zurück, der eine Mannschaft aber führen und stabilisieren kann.

Für den ultimativen Erfolg wurden bei Juventus Turin alte Kriegsbeile begraben und sehr viel Geld in die Hand genommen. Ronaldos Vita lässt auf einen erfolgreichen Einstand zum Ligastart schließen. Doch zumindest in Manchester und Madrid gelang es CR7 nicht, gleich in der ersten Saison den Henkelpott zu holen.