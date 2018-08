Cristiano Ronaldos erstes Spiel für Juventus Turin gegen Chievo Verona live auf DAZN

Am Samstag, den 18. August (ab 18 Uhr im LIVETICKER), absolviert Neuzugang Cristiano Ronaldo sein erstes Pflichtspiel für Juventus Turin gegen Chievo Verona. Die Partie wird, so wie alle Spiele der Serie A, live von DAZN übertragen. Hier gibt es alle Informationen zu der Partie und zum Livestream.

Cristiano Ronaldo wechselte für rund 105 Millionen Euro von Real Madrid zur Alten Dame. Der Portugiese kann den Saisonstart am Wochenende kaum noch abwarten. "Ich wünschte, dass die neue Saison gleich morgen losgeht", sagte der 33-Jährige vor kurzem dem Mirror.

Ronaldos Debüt gegen Chievo Verona im Livestream sehen

Erst am Dienstag gab der Streamingdienst DAZN bekannt, dass die Zusammenarbeit mit der Serie A um drei Jahre bis 2021 verlängert wurde. So werden alle Spiele aus der höchsten italienischen Spielklasse bei DAZN zu sehen sein. Ronaldos Debüt steigt am Samstag, den 18. August, um 18 Uhr.

Die Vorberichte bei DAZN beginnen um 17.50 Uhr mit Moderator Gari Paubandt. Kommentator des Spiels wird Carsten Fuß sein, Miki Stevic wird ihm als Experte zur Seite stehen.

Neben der Serie hat DAZN auch andere internationale Top-Ligen im Angebot. Ausgewählte Spiele der Premier League, alle Partien aus der Primera Division und der Ligue 1 und sogar einige Begegnungen der Champions League sind bei beim Streamingdienst zu sehen. Zudem ist die Europa League live und exklusiv bei DAZN zu Hause. Der erste Monat bei einem Abonnement ist kostenlos, anschließend zahlt man 9,99 Euro im Monat für das komplette Angebot von DAZN.

Chievo Verona gegen Juventus Turin im Liveticker

Wer die Partie nicht in Bewegtbildern anschauen kann, ist bei SPOX mit dem Liveticker bestens versorgt. Hier verpasst ihr nichts von Ronaldos Debüt.

Cristiano Ronaldos erstes Pflichtspiel für Juventus Turin

Juventus Turin ist mit sieben Meistertiteln in Folge erneut der große Favorit in der Serie A. Mit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo ist dem Klub nicht nur marketingtechnisch ein Coup gelungen, sondern auch sportlich. Der 33-Jährige traf für Real Madrid in der vergangenen Spielzeit in 44 Spielen 44 Mal und war in der Champions League bereits zum siebten Mal Torschützenkönig.

Seine Ligapremieren für Manchester United und Real Madrid verliefen jeweils erfolgreich für CR7. Mit den Red Devils gewann er 4:0 gegen die Bolton Wanderers und für die Königlichen erzielte er beim 3:2-Sieg gegen Deportivo La Coruna gleich einen Treffer. Lediglich bei seinem Debüt für Sporting musste er eine Niederlage einstecken.

Die Partien des 1. Spieltags der Serie A im Überblick