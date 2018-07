Früherer BVB-Star Ciro Immobile am Strand mit Messer bedroht

Allsvenskan Göteborg -

Der frühere BVB-Stürmer Ciro Immobile ist an einem Strand in Italien von einem Fan mit einem Messer bedroht worden. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Demnach soll es zwischen Freunden des 28-Jährigen von Lazio Rom und dem Angreifer zu einem Streit gekommen sein. Danach zog dieser ein Messer und wollte auf Immobile losgehen, bevor er von Passanten aufgehalten wurde. Er ergriff die Flucht, bevor die Polizei eintraf.

Diese identifizierten der Angreifer mittels Überwachungskameras später als polizeibekannten, gewalttätigen Ultra eines anderen Teams, der aufgrund seiner Vergangenheit mit einem Stadionverbot belegt worden war.

Immobile war in der vergangenen Saison mit 29 Treffern gemeinsam mit Mauro Icardi bester Torjäger der italienischen Liga. Er befand sich mit seiner Frau und den beiden kleinen Töchtern am Strand von Francavilla al Mare an der Adria.

Die besten Torjäger der Serie A 2017/18

Tore Spieler Verein Einsätze 29 Ciro Immobile Lazio Rom 33 29 Mauro Icardi Inter Mailand 34 22 Paulo Dybala Juventus 33 19 Fabio Quagliarella Sampdoria Genua 35 18 Dries Mertens SSC Neapel 38

Das bekannteste Team der Gegend ist Pescara. Die Fanlager von Lazio und Pescara haben historisch bedingt kein besonders gutes Verhältnis. Ob es sich um einen Pescara-Fan handelte, ist jedoch nicht bekannt.