Alkohol am Steuer: Ein Monat Fahrverbot für Belgien-Star Radja Nainggolan

Serie A Bologna -

AS Rom Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

AC Mailand Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Serie A Benevento -

Juventus Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Serie A Sampdoria -

CFC Genua Serie A FC Turin -

Inter Mailand Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Lazio Serie A AC Mailand -

Sassuolo

Wegen Alkohol am Steuer muss der belgische Fußball-Star Radja Nainggolan einen Monat ohne Führerschein auskommen. Wie belgische Medien berichten, wurde der Mittelfeldspieler vom AS Rom nach einem Vorfall im vergangenen Jahr am Mittwoch zu einem einmonatigen Fahrverbot und einer Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro verurteilt

Doch Nainggolan will in Berufung gehen. Er behauptet, dass nicht er, sondern sein Freund Zinho Chergui bei einer Polizeikontrolle in der Party-Nacht nach dem WM-Qualifikationsspiel im März 2017 gegen Griechenland am Steuer gesessen habe. "Die Polizei hat nicht gesehen, dass mein Klient gefahren ist und Zinho Chergui hat bestätigt, dass er am Steuer saß", sagte Nainggolans Anwalt Walter Damen.

Der 29-jährige Nainggolan war gerade erst nach einer Pause aus disziplinarischen Gründen ins belgische Nationalteam zurückgekehrt. Der Weltranglistenfünfte Belgien trifft bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) in der Vorrunde auf England, Panama und Tunesien.