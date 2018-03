Serie A, 29. Spieltag: AC Milan empfängt Verona, Juventus Turin auswärts in Ferrera

Serie A Juventus -

Nach dem Last-Minute-Sieg im letzten Spiel gegen den FC Genua ist der AC Milan wieder auf Europa-Kurs und kratzt sogar an den Champions-League-Plätzen. Spitzenreiter Juvetus Turin reist nach Ferrera und Neapel versucht den Anschluss an Platz eins zu halten. Hier gibts alles Infos zum Spieltag, den Livestream und den Livetickern.

Die Alte Dame grüßt erstmals wieder von der Tabellenspitze. Die Auswärtsreise zum abstiegsbedrohten Ferrera sollte eine machbare Aufgabe für die Turiner darstellen. In Neapel sehnt man sich hingegen nach dem ersten Scudetto, nach fast 30 Jahren Durststrecke. Dafür muss unbedingt ein Sieg gegen den FC Genua her, um am neuen Spitzenreiter dran zu bleiben.

Richtig gut läuft es währenddessen beim AC Mailand. Die Truppe um Hakan Calhanoglu ist seit mittlerweile fünf Spielen ungeschlagen und klopft langsam, aber sicher an die Türe zur Königsklasse. Lediglich sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenvierten Lazio Rom lassen die Mailänder von vergangenen, ruhmreichen Zeiten träumen. Ein Heimsieg gegen Chievo Verona gehört da schon fast zur Pflichtaufgabe.

29. Spieltag: Begegnungen, Livestream, Liveticker

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Sa., 17.03.2018 18 Uhr Udinese Sassuolo DAZN SPOX Sa., 17.03.2018 20.45 Uhr SPAL Ferrara Juventus Turin DAZN SPOX So., 18.03.2018 12.30 Uhr Sampdoria Genua Inter Mailand DAZN SPOX So., 18.03.2018 15 Uhr Hellas Verona Atalanta DAZN SPOX So., 18.03.2018 15 Uhr Benevento Cagliari DAZN SPOX So., 18.03.2018 15 Uhr AC Mailand Chievo Verona DAZN SPOX So., 18.03.2018 15 Uhr FC Turin Florenz DAZN SPOX So., 18.03.2018 15 Uhr Crotone AS Rom DAZN SPOX So., 18.03.2018 18 Uhr Lazio Rom Bologna DAZN SPOX So., 18.03.2018 20.45 Uhr SSC Neapel FC Genua DAZN SPOX

Die Tabelle vor dem 29. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Juventus Turin 27 65:15 50 71 2. SSC Neapel 28 62:19 43 70 3. AS Rom 28 47:23 24 56 4. Lazio Rom 28 66:36 30 53 5. Inter Mailand 27 42:21 21 52 6. AC Mailand 27 38:30 8 47 7. Sampdoria Genua 27 47:38 9 44 8. Atalanta Bergamo 26 38:29 9 41 9. AC Florenz 27 36:32 4 38 10. FC Turin 27 36:35 1 36 11. Udinese Calcio 27 37:40 -3 33 12. FC Bologna 28 33:40 -7 33 13. FC Genua 27 21:28 -7 30 14. Cagliari Calcio 27 25:43 -18 26 15. Chievo Verona 27 23:44 -21 25 16. FC Crotone 27 27:48 -21 24 17. SPAL 28 28:50 -22 24 18. Sassuolo Calcio 27 16:47 -31 24 19. Hellas Verona FC 27 25:51 -26 22 20. Benevento 27 18:61 -43 10

