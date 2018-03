AS Roms Cengiz Ünder im Porträt: Welteroberer in the making

Serie A Juventus -

Cengiz Ünder kam vor der Saison von Istanbul Basaksehir zu AS Rom. Der 20-jährige Türke hatte in der Hinrunde große Probleme mit der Anpassung in Italien. Seit einigen Wochen hat sich Ünder jedoch in der Startelf der Roma festgespielt und weiß zu überzeugen. Der Flügelspieler sorgt für Furore - und weckt Hoffnungen. Nicht nur in der Ewigen Stadt ...

"Dschinghis Khan zog raus, um die Welt zu erobern - kann Cengiz dasselbe tun?" Diese Frage wird im englischen Profil von Cengiz Ünder auf der Hompage der AS Rom in den Raum gestellt. Noch hat er die Welt nicht erobert, aber zumindest in Italien kennt mittlerweile jeder den Namen Cengiz Ünder.

In seinen letzten sieben Einsätzen hat der 20-jährige Türke sechs Tore für die Roma erzielt. Darunter gegen namhafte Gegner wie den SSC Neapel oder Schachtjor Donezk in der Champions League. Allerdings musste der Rechtsaußen lange auf seinen ersten Treffer für den neuen Verein warten. Doch dann zappelte der Ball bereits nach 44 Sekunden im Netz.

Cengiz Ünder - unvorhersehbares Dribbling und ein starker Abschluss

"Er hat die Fähigkeit, ansatzlos und überraschend zu schießen", sagte Roma-Trainer Eusebio Di Francesco über seinen Neuzugang Cengiz Ünder. Damit sah der Coach das erste Saisontor seines Schützlings bereits voraus. Nur aufgrund zahlreicher Ausfälle fand sich Ünder beim Gastspiel bei Hellas Verona in der Startelf wieder und zahlte das Vertrauen seines Trainers bereits wenige Augenblicke später zurück.

Von rechts außen schnappte Ünder sich die Kugel nach einem Ballverlust von Hellas, nahm Tempo auf und zog in die Mitte. Dort ließ er zwei Gegenspieler stehen und schloss aus etwa 20 Metern mit seinem starken linken Fuß ab. Der Torwart war machtlos, der Ball schlug im kurzen Eck ein. Cengiz Ünder erzielte das 1:0, gleichzeitig das Tor des Tages und das Ende einer Durststrecke von sechs Spielen ohne Sieg für die Roma. Ein Tor als Spiegelbild seiner Stärken.

Der kleine Flügelspieler (1,73 m), der meist auf der rechten Seite zum Einsatz kommt, verfügt über einen enormen Antritt und ein starkes Dribbling. Trickreich baut er mal die Hacke ein, mal legt er den Ball am Gegenspieler vorbei. Nach seinen Flankenläufen kann er den Ball von der Grundlinie mit seinem schwächeren rechten Fuß hineingeben oder aber, sein Markenzeichen, einen Haken nach innen schlagen und aus der Distanz aufs Tor schießen. Diese Spielweise brachte ihm den Spitznamen "Türkischer Dybala" ein.

Gegner Ünders Beteiligung Endergebnis Hellas Verona (A) 1 Tor 0:1 Benevento (H) 2 Tore, 1 Assist 5:2 Udinese (A) 1 Tor 0:2 Schachtjor Donezk (A/Champions League) 1 Tor 2:1 AC Milan (H) - 0:2 SSC Neapel (A) 1 Tor 2:4 FC Turin (H) - 3:0

Cengiz Ünders große Anpassungsprobleme beim AS Rom

Bis die Serie A die Raffinessen Ünders bewundern durfte, verging allerdings jede Menge Zeit. Die komplette Hinrunde kam der Türke nicht in Tritt. Startelfnominierungen waren Mangelware, Kurzeinsätze an der Tagesordnung. Große Anpassungsprobleme waren das Manko. Sowohl an die fußballerische als auch an die alltägliche Umgebung.

"Ins Ausland zu wechseln, war ein kultureller Schock.", gab er im November gegenüber dem Guardian zu: "Da spielt viel mehr rein, als ich mir vorgestellt habe. Ich bin alleine gegangen und habe meine Familie zurückgelassen. Ohne jemanden zu kennen oder mit jemandem kommunizieren zu können. Ich kann nicht beschreiben, wie frustrierend das war. Darüber habe ich vorher nicht nachgedacht."

Nach der mäßigen Hinrunde machten sich in Italien bereits Gerüchte breit, die Giallorossi wollten Ünder im Winter ausleihen. Sein Berater Ömer Uzun trat diesen Mutmaßungen entschieden entgegen. Ünders Trainer in der türkischen Nationalmannschaft, der Rumäne Mircea Lucescu, sprach gar Italienisch mit ihm, um ihm die Integration zu erleichtern. Lucescu rief Roma-Trainer Eusebio Di Francesco obendrein zu Geduld mit dem Youngster auf. Di Francesco betonte immer wieder, dass er den Wirbelwind langsam aufbauen wolle.

Von Basaksehir gekommen, von Francesco Totti begrüßt

Zunächst aber waren gehörige Anstrengungen nötig, bis Ünder überhaupt in Rom landete. Beim Transfer des Talents spielte Sportdirektor Monchi eine ganz entscheidende Rolle. Er überzeugte Ünder davon, den Durchbruch in der ersten Mannschaft der Roma schaffen zu können. Neben den Italienern bemühte sich auch Manchester City um Ünder. Auf der Insel hätte der Türke allerdings keine Arbeitserlaubnis erhalten, sodass eine Leihe in die Bundesliga zum SC Freiburg im Raum stand.

Letztlich gewannen Monchi und Di Francesco das Tauziehen um das Talent und ließen sich die Dienste Ünders 13,4 Millionen Euro kosten. Eine beachtliche Summe für einen 20-Jährigen, der zuvor nur in der heimischen Liga auflief.

Cengiz Ünder wechselte 2013 vom Ausbildungsklub Bucaspor in die zweite Liga zu Altinordu - in eine der besten Jugendakademien des Landes laut Onur Özgen von Goal Türkei. Dort sorgte er schon mit seinem Profi-Debüt im Alter von 17 Jahren für Furore. In den beiden darauffolgenden Saisons in Izmir ließ er mit elf Toren Taten folgen. Und verließ den Verein als heiß gehandelter Youngster zu Istanbul Basaksehir.

Es folgte eine märchenhafte Spielzeit, die das Team von Abdullah Avci auf Platz zwei knapp hinter Meister Besiktas abschloss. Die großen Namen Galatasaray und Fenerbahce ließ man hinter sich. Ünders Zahlen: 32 Spiele, sieben Tore, fünf Vorlagen. Schon damals sagte sein Trainer: "Ich glaube, dass er Großartiges erreichen wird." Und er sollte Recht behalten.

Denn diese Leistungen blieben nicht im Verborgenen, die Giallorossi schlugen zu. Und ein ganz Großer ließ es sich nicht nehmen, den Neuen persönlich in der italienischen Hauptstadt willkommen zu heißen: Roma-Legende Francesco Totti. "Ich kann gar nicht sagen, wie aufgeregt ich war. Es war so, als ob ein Fan sein Idol trifft", gab Cengiz Ünder im Nachhinein über das Treffen zu, von dem er ein Foto bei Instagram postete.

Lob von allen Seiten für den neuen türkischen Hoffnungsträger

Der Transfer sorgte in der Türkei für viel Aufsehen - und ging mit unzähligen Lobeshymnen einher. "Ich denke, er wird die beste Karriere von uns türkischen Spielern hinlegen", prophezeite Ex-Bayern- und Real-Profi Hamit Altintop bei Goal. Onur Özgen pflichtete ihm bei: "Altintop könnte mit seiner Einschätzung recht haben."

Cengiz Ünder derweil vergisst nicht, wo er herkommt. Mal grüßt er seinen Heimatklub Altinordu, mal gedenkt er gefallenen türkischen Soldaten mit entsprechendem Gruß beim Torjubel.

Ohnehin ist er sehr heimatverbunden: "Ich bekomme Nachrichten auf Social Media von Leuten, die mir erzählen, wie stolz sie auf mich sind. Ich fühle mich wie ein Botschafter dieser Leute und meiner Nation im Ausland." In der türkischen Nationalmannschaft, für die er bereits sieben Mal auflief und drei Tore erzielte, und die mit Legionären gespickt ist, gilt Cengiz Ünder als Hoffnungsträger. Die Türken lechzen nach einem international erfolgreichen Spieler, der das Nationalteam anführen kann.

Seine nächste Aufgabe besteht darin, die Roma gegen Schachtjor Donezk (20.45 Uhr im LIVETICKER) ins Viertelfinale der Königsklasse zu führen. Damit wäre er immer noch weit von der Welteroberung entfernt, der Eroberung Europas aber wäre Cengiz Ünder ein bedeutendes Stück näher.