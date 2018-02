Transfergerücht: Milan will im Falle eines Donnarumma-Abgangs Reina von Napoli holen

Serie A Bologna -

CFC Genua Serie A Inter Mailand -

Benevento Serie A Crotone -

SPAL Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Serie A Juventus -

Atalanta Serie A AS Rom -

AC Mailand Serie A Cagliari -

Neapel Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Serie A SPAL -

Bologna Serie A Lazio -

Juventus Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Inter Mailand

Bleibt Gianluigi Donnarumma dem AC Mailand treu oder zieht es den Torwart-Youngster zu einem anderen Klub? Sollte der Keeper die Rossoneri verlassen, bemüht sich Milan offenbar um Pepe Reina vom SSC Neapel. Das berichtet die italienische Gazzetta dello Sport.

Demnach sprächen gleich mehrere Punkte für einen Wechsel des erfahrenen Schlussmannes in die Lombardei: Reinas Verhältnis zu Napoli-Boss Aurelio De Laurentiis sei "nicht so gut", darüber hinaus läuft der Vertrag des Spaniers, der unter anderem schon das Tor des FC Bayern hütete, am Saisonende aus. Der 35-Jährige wäre somit ablösefrei zu haben.

Reina kennt die Serie A bestens und weiß vor allem in dieser Saison bei den Partenopei zu gefallen. Aktuell grüßen die Süditaliener von der Tabellenspitze der italienischen Beletage.