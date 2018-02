Serie A, 26. Spieltag: AS Rom empfängt den AC Mailand - Atalanta gegen Juventus

Serie A Bologna -

Der AC Milan reist in die Hauptstadt, um im Stadio Olimpico gegen den AS Rom zu spielen. Dortmund-Gegner Atalanta Bergamo muss gegen Juventus Turin ran. Spitzenreiter Napoli steht vor einer machbaren Aufgabe in Cagliari. Hier findet ihr alle Infos zum Spieltag, der Tabelle, der Torjägerliste, den LIVESTREAM- und Tickerzeiten.

Der 26. Spieltag der Serie A führt Milan in die Landeshauptstadt zur Roma. Die Mailänder können mit Platz sieben in der Liga nicht zufrieden sein. Jedoch ist ein Aufwärtstrend festzustellen - die letzten beiden Partien konnten gewonnen werden. Nun soll die Siegesserie bei den derzeit drittplatzierten Römern fortgesetzt werden.

Die alte Dame aus Turin darf zu Hause gegen Atalanta Bergamo spielen. Nach unbefriedigenden Ergebnissen unter der Woche in Europa, brennen beiden Teams auf einen Sieg.

Tabellenführer Napoli reist nach Sardinen, um gegen Cagliari den nächsten Dreier im Rennen um den Scudetto einzufahren.

26. Spieltag: Begegnungen, Livestream, Liveticker

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Sa., 24.02. 18 Uhr FC Bologna FC Genua DAZN SPOX Sa., 24.02. 20.45 Uhr Inter Mailand Benevento DAZN SPOX So., 25.02. 12.30 Uhr FC Crotone SPAL Ferrera DAZN SPOX So., 25.02. 15 Uhr Hellas Verona FC Turin DAZN SPOX So., 25.02. 15 Uhr Sampdoria Genua Udinese Calcio DAZN SPOX So., 25.02. 15 Uhr FC Florenz Chievo Verona DAZN SPOX So., 25.02. 15 Uhr Sassuolo Lazio Rom DAZN SPOX So., 25.02. 18 Uhr Juventus Turin Atalanta Bergamo DAZN SPOX So., 25.02. 20.45 Uhr AS Rom AC Mailand DAZN SPOX Mo., 26.02. 20.45 Uhr Cagliari SSC Neapel DAZN SPOX

Die aktuelle Tabelle der Serie A

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. SSC Neapel 25 55:15 40 66 2. Juventus Turin 25 62:15 47 65 3. AS Rom 25 40:19 21 50 4. Lazio Rom 25 61:33 28 49 5. Inter Mailand 25 40:21 19 48 6. Sampdoria Genua 25 44:33 11 41 7. AC Mailand 25 35:30 5 41 8. Atalanta Bergamo 25 37:29 8 38 9. FC Turin 25 35:30 5 36 10. Udinese Calcio 25 36:36 0 33 11. AC Florenz 25 34:32 2 32 12. FC Genua 25 21:25 -4 30 13. FC Bologna 25 31:38 -7 30 14. Cagliari Calcio 25 23:36 -13 25 15. Chievo Verona 25 23:42 -19 25 16. Sassuolo Calcio 25 15:43 -28 23 17. FC Crotone 25 21:44 -23 21 18. SPAL 25 23:47 -24 17 19. Hellas Verona FC 25 22:50 -28 16 20. Benevento 25 18:58 -40 10



