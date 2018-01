Roma-Sportdirektor Monchi: Chelsea-Angebot für Edin Dzeko ist "nicht interessant"

Serie A Sassuolo -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Juventus Serie A SPAL -

Inter Mailand Serie A FC Turin -

Benevento Serie A Neapel -

Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Serie A AC Mailand -

Lazio Serie A AS Rom -

Sampdoria Coppa Italia Atalanta -

Juventus Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Serie A Sampdoria -

FC Turin Serie A Inter Mailand -

Crotone Serie A Hellas Verona -

AS Rom Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Serie A Benevento -

Neapel Serie A Lazio -

CFC Genua

Edin Dzeko wird immer wieder mit einem Wechsel zum FC Chelsea in Verbindung gebracht, zuletzt war sogar schon von einer Einigung zwischen den Blues und dem AS Rom die Rede. Vor dem Spiel gegen Sampdoria Genua am Mittwochabend äußerte sich dazu nun Roma-Sportdirektor Monchi bei Mediaset Premium: "Wir sind bereit zuzuhören und zu entscheiden. Jetzt ist Dzeko hier und der Rest ist egal, was bedeutet, dass das Angebot, das wir erhalten haben, nicht interessant ist."

Allerdings, so Monchi weiter, sei ein Transfer durchaus möglich. Er betont: "Die Roma, wie jeder Klub in der Welt, hört sich Angebote, die für ihre Spieler eintreffen, an. Nicht nur für Edin, sondern für jeden im Kader."

Neben Dzeko steht noch ein anderer Spieler des Serie-A-Klubs vor dem Sprung auf die Insel. Bei der Personalie Emerson Palmieri sind Chelsea und die Roma jedoch bereits wesentlich weiter.