21. Spieltag der Serie A im Livestream: AS Rom zu Gast in Mailand, Juve vor Pflichtaufgabe

Am 21. Spieltag der Serie A kämpfen Inter Mailand und die AS Rom im direkten Duell um den Anschluss an die Tabellenspitze. Napoli muss zu Atalanta Bergamo, Juventus Turin hat Genua zu Gast. Auf SPOX gibt es alle Infos zum Spieltag und zu den Livestreams auf DAZN im Überblick.

Das Titelrennen der italienischen Serie A bleibt das spannendste in Europa. Spitzenreiter Napoli und Verfolger Juventus Turin trennen nur einen Punkt. Am 21. Spieltag haben beide Teams Pflichtaufgaben vor der Brust, will man den begehrten Scudetto am Ende der Saison in den Himmel heben.

Auch im Kampf um die Plätze dahinter geht es eng her. Inter Mailand, Lazio Rom und Stadtrivale AS Rom kämpfen um Platz drei. Für diese drei Teams ist die Meisterschaft aufgrund schwankender Leistungen in weite Ferne gerückt. Die Formkurve von Lazio Rom zeigt derzeit nach oben. Lazio hat seit fünf Spielen nicht mehr verloren und kann auf einen Ciro Immobile in Bestform bauen.

Fakten zum 21. Spieltag der Serie A

Auch der Abstiegskampf der Serie A bleibt offen. Grund dafür: Benevento! Es gibt noch Hoffnung auf ein Wunder. Nach einem historisch schlechten Saisonstart konnte Benevento gegen den AC Milan die Wende einleiten. Die letzten zwei Spiele gewannen die Aufsteiger. Während sich die Konkurrenten Hellas Verona und Crotone gegenseitig die Punkte wegnehmen, sollte man in Bologna allerdings wieder etwas mitnehmen, will man im Abstiegskampf noch ein Wörtchen mitreden.

Die Bilanz von Inter Mailand gegen den AS Rom spricht für die Mailänder. In 169 Spielen in der Serie A gewann Inter 72 Spiele, die Roma 49. 48-mal trennten sich beide Teams Remis.

Juventus hatte mit Gegner FC Genua fast nie Probleme. In 50 Heimspielen gegen Genua verlor Juve nur ein einziges.

Der Gegner des SSC Neapel, Atalanta Bergamo, schielt auf die internationalen Plätze. Den letzten Europa-League-Platz besetzt im Moment noch das punktgleiche Sampdoria. Napoli ist gewarnt, im Viertelfinale der Coppa Italia vor zwei Wochen schlug Bergamo die Süditaliener mit 1:2. Auch in der vergangenen Saison gewann Bergamo beide Spiele gegen den SSC Neapel.

Begegnungen, Livestreams, Liveticker im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker So., 21.01.18 12.30 Uhr Atalanta SSC Neapel DAZN SPOX So., 21.01.18 15 Uhr Bologna Benevento DAZN SPOX So., 21.01.18 15 Uhr Sassuolo FC Turin DAZN SPOX So., 21.01.18 15 Uhr Lazio Rom Chievo Verona DAZN SPOX So., 21.01.18 15 Uhr Hellas Verona Crotone DAZN SPOX So., 21.01.18 15 Uhr Udinese SPAL DAZN SPOX So., 21.01.18 15 Uhr Sampdoria AC Florenz DAZN SPOX So., 21.01.18 18 Uhr Cagliari AC Milan DAZN SPOX So., 21.01.18 20.45 Uhr Inter Mailand AS Rom DAZN SPOX Mo., 22.01.18 20.45 Uhr Juventus FC Genua DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A vor dem 21. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. SSC Neapel 20 44:13 31 51 2. Juventus Turin 20 49:15 34 50 3. Inter Mailand 20 35:15 20 42 4. Lazio Rom 19 48:24 24 40 5. AS Rom 19 30:14 16 39 6. Sampdoria Genua 19 36:29 7 30 7. Atalanta Bergamo 20 31:26 5 30 8. AC Florenz 20 29:21 8 28 9. Udinese Calcio 19 33:27 6 28 10. FC Turin 20 28:27 1 28 11. AC Mailand 20 25:27 -2 28 12. FC Bologna 20 23:30 -7 24 13. Chievo Verona 20 20:32 -12 22 14. FC Genua 20 16:22 -6 21 15. Sassuolo Calcio 20 13:30 -17 21 16. Cagliari Calcio 20 18:31 -13 20 17. SPAL 20 21:38 -17 15 18. FC Crotone 20 13:38 -25 15 19. Hellas Verona FC 20 18:41 -23 13 20. Benevento 20 13:43 -30 7

