Crotone-Trainer Nicola zurückgetreten

Der Coach des FC Crotone, Davide Nicola, ist zurückgetreten. Die Entscheidung wurde nach der 0:3-Niederlage am Montag gegen Udinese Calcio, der vierten in Folge in der Serie A und im Pokal, getroffen.

Der Klub versuchte den 44-jährigen Nicola, der seit 2016 Crotone trainiert, vergeblich zum Verbleib zu überreden. Dies berichtete die Gazzetta dello Sport. Als möglicher Nachfolger ist Massimo Drago im Gespräch, der Crotone bereits zwischen Januar 2012 und Mai 2015 trainiert hatte. Der süditalienische Klub belegt mit 12 Punkten den fünftletzten Tabellenplatz.